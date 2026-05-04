США направили есмінці в Перську затоку на тлі напруженості з Іраном

Американські військові повідомили про захід двох есмінців ВМС США з керованим ракетним озброєнням у Перську затоку.

За даними Центрального командування, їхня присутність пов'язана з операціями із забезпечення безпеки судноплавства і спробами подолання обмежень, які Вашингтон пов'язує з діями Ірану.

Одночасно два торгові судна під прапором США пройшли через Ормузьку протоку, яка залишається ключовим маршрутом для світової енергетичної торгівлі.

Операції та заяви Вашингтона

У Центральному командуванні США заявили, що військові сили підтримують ініціативу президента Дональда Трампа, спрямовану на забезпечення руху комерційних суден у регіоні та відновлення транзиту через Перську затоку.

За їхніми даними, американські кораблі супроводжують торгові судна, а військові дії спрямовані на забезпечення безпеки морських перевезень в умовах нестабільності.

Ризики ескалації в Ормузькій протоці

Ситуація в регіоні залишається напруженою через ризик прямого зіткнення між США та Іраном, особливо на тлі знаходження ракетних суден США в Перській затоці.

Ормузька протока є стратегічним маршрутом, через який проходить значна частина світових поставок нафти і газу, і вже тривалий час працює з перебоями на тлі конфлікту.