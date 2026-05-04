США направили эсминцы в Персидский залив на фоне напряженности с Ираном

Американские военные сообщили о заходе двух эсминцев ВМС США с управляемым ракетным вооружением в Персидский залив.

По данным Центрального командования, их присутствие связано с операциями по обеспечению безопасности судоходства и попытками преодоления ограничений, которые Вашингтон связывает с действиями Ирана.

Одновременно два торговых судна под флагом США прошли через Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом для мировой энергетической торговли.

Операции и заявления Вашингтона

В Центральном командовании США заявили, что военные силы поддерживают инициативу президента Дональда Трампа, направленную на обеспечение движения коммерческих судов в регионе и восстановление транзита через Персидский залив.

По их данным, американские корабли сопровождают торговые суда, а военные действия направлены на обеспечение безопасности морских перевозок в условиях нестабильности.

Риски эскалации в Ормузском проливе

Ситуация в регионе остается напряженной из-за риска прямого столкновения между США и Ираном, особенно на фоне нахождения ракетных суден США в Персидском заливе.

Ормузский пролив является стратегическим маршрутом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, и уже длительное время работает с перебоями на фоне конфликта.