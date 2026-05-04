Два напади на торговельні судна зафіксували біля Ормузької протоки
3 травня зафіксовано два напади на торговельні судна в районі Ормузької протоки. Танкер отримав влучання невідомими снарядами за 78 морських миль на північ від Фуджейри в ОАЕ. Балкер атакували кілька малих суден поблизу іранського міста Сірік. Екіпажі обох суден не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UKMTO.
Два інциденти за одну добу
У першому випадку танкер повідомив про влучання невідомих снарядів. Інцидент стався за 78 морських миль на північ від ОАЕ. Екіпаж у безпеці, забруднення довкілля не зафіксовано.
У другому випадку капітан балкера, що рухався на північ, повідомив про напад кількох малих суден за 11 морських миль на захід від іранського Сіріка. Екіпаж також не постраждав.
Британська морська торгова організація UKMTO закликає всі судна у районі проявляти обережність і повідомляти про підозрілу активність.
Перемир’я між США та Іраном триває з 8 квітня, однак Ормузька протока досі фактично закрита. Раніше через неї транспортувалося близько 20% світових обсягів нафти та газу.
За даними окремих джерел, Тегеран пом’якшив свою позицію: відмовився від кількох попередніх вимог і погодився винести власну ядерну програму на переговори з Вашингтоном. Оновлений проєкт угоди також передбачає поступове відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після зняття американської блокади.
Тим часом міністр закордонних справ Німеччини провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Арагчі. Берлін закликає Тегеран відмовитися від ядерної зброї та відкрити протоку.
Попри те, що протока досі заблокована, голова Міністерства фінансів США Скотт Бессент запевняє: ціни на нафту впадуть уже до кінця року. Причиною стане вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, наростить видобуток.