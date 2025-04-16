США намагаються виштовхнути Китай з глобальної економіки, - WSJ

Обізнані з перебігом переговорів джерела видання зазначають, що адміністрація Трампа планує використати поточні переговори щодо тарифів для тиску на торговельних партнерів США, щоб обмежити їхні відносини з Китаєм.

Ідея полягає в тому, щоб отримати від партнерів зобов'язання ізолювати китайську економіку в обмін на зниження запроваджених Білим домом торговельних і тарифних бар'єрів. Американські чиновники планують використати переговори з понад 70 країнами, щоб попросити їх заборонити Китаю відправляти товари через їхні країни, не дозволяти китайським фірмам розміщуватися на їхніх територіях, щоб уникнути американських тарифів, а також не поглинати дешеві промислові товари з Китаю у своїх економіках.

Видання зазначає, що ці заходи покликані підірвати і без того хитку економіку Китаю та змусити Пекін сісти за стіл переговорів з меншими важелями напередодні потенційних переговорів між Трампом і президентом КНР Сі Цзіньпіном. Конкретні вимоги можуть сильно відрізнятися залежно від країни, враховуючи ступінь її залученості до китайської економіки.

За словами поінформованих з переговорами людей, американські чиновники обговорювали цю ідею на ранніх стадіях переговорів з деякими країнами. Сам Дональд Трамп натякнув на цю стратегію у вівторок, 15 квітня. Він зазначив, що розгляне можливість змусити країни вибирати між США та Китаєм у відповідь на питання про рішення Панами не відновлювати свою роль в ініціативі "Один пояс, один шлях" - глобальній інфраструктурній програмі Китаю для країн, що розвиваються.

Головний ідеолог ініціативи

Одним із натхненників стратегії є міністр фінансів Скотт Бессент, який відіграє провідну роль у торговельних переговорах після оголошення Трампом 90-денної паузи у взаємних тарифах для більшості країн світу за виключенням Китаю.

За словами людей, знайомих з перебігом обговорення, Бессент запропонував цю ідею Трампу під час зустрічі 6 квітня в Мар-а-Лаго. На його думку, отримання поступок від торгових партнерів США може завадити Пекіну та його фірмам уникнути американських тарифів, експортного контролю й інших економічних заходів.

Ця тактика є частиною більш широкої стратегії, яку просуває Бессент для ізоляції китайської економіки, що останнім часом набирає обертів серед чиновників Трампа. Дебати щодо обсягу і суворості американських тарифів тривають, але чиновники, схоже, переважно погоджуються з планом Бессента щодо Пекіна.

Він передбачає відсікання азіатської країни від американської економіки за допомогою тарифів і, можливо, навіть виключення китайських акцій з американських бірж. У нещодавньому інтерв'ю Fox Business Бессент не виключив, що адміністрація буде намагатися виключити китайські акції з біржового списку.

Втім, кінцева мета політики адміністрації щодо Китаю поки що незрозуміла. Бессент також сказав, що все ще є місце для переговорів про потенційну торговельну угоду між США і Китаєм. У таких переговорах повинні брати участь Трамп і Сі.

У вівторок прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт зачитала нову заяву Трампа під час прес-брифінгу. В ній йдеться про те, що угода з Китаєм не є неминучою.

"М'яч на полі Китаю. Китай повинен укласти угоду з нами. Ми не повинні укладати угоду з ними. Китай хоче те, що маємо ми... американського споживача", - сказав Левітт.

Ще не все вирішено

За даними WSJ, наразі не зрозуміло, що антикитайська лінія вступила у переговори зі всіма країнами. Знайомі з ситуацією люди повідомили, що деякі країни не чули вимог від американських переговірників щодо Китаю. Хоча вони визнають, що переговори залишаються на ранніх стадіях. Багато хто очікує, що адміністрація Трампа рано чи пізно висуне вимоги, пов'язані з Китаєм.

Бессент і раніше демонстрував своє бажання отримати антикитайські зобов'язання від торгових партнерів США. Наприкінці лютого він заявив, що Мексика запропонувала зрівняти американські тарифи з китайськими в рамках переговорів щодо тарифів Трампа для Мексики, запроваджених через торгівлю фентанілом. Бессент назвав пропозицію Мексики "гарним жестом", але ця ідея не знайшла особливої підтримки в адміністрації.

Відтоді Бессент відіграє центральну роль у торговельних переговорах, взявши на себе лідерство в переговорах про взаємні тарифи після того, як Трамп оголосив про 90-денну паузу 9 квітня.

Міністр фінансів має зустрітися з міністром економічного відродження Японії вже у середу і склав список країн, які, на його думку, можуть незабаром укласти угоди зі США, включаючи Японію, Велику Британію, Австралію, Південну Корею та Індію.

Розумна партія Китаю

Тим часом Пекін реалізує власну торгову дипломатію. Цього тижня Сі Цзіньпін відвідав В'єтнам - головного торгового партнера США, який сильно постраждав від тарифів Трампа - і підписав десятки економічних зобов'язань з урядом Ханоя.

Пітер Гаррелл, колишній старший директор з питань міжнародної економіки в Раді національної безпеки Джо Байдена переконаний, що Китай розглядає взаємне торгове протистояння з Трампом як можливість. Водночас, за його словами, здатність Пекіна протидіяти торговельній політиці США обмежена - в той час як США залишаються "масивним нетто-імпортером", Китай скорочує свій імпорт з решти світу і зосереджується на самозабезпеченні.

"Китай не збирається замінювати США як джерело попиту на продукцію, яку виробляють багато країн, що розвиваються. Тож економічні наслідки цього будуть складними для Китаю, але я думаю, що ми бачимо, як вони досить розумно грають у політику", - сказав Гаррелл.