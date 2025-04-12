Apple може видихнути? Трамп скасував мита на смартфони й комп’ютери

Смартфони, комп’ютери та чіпи звільнені від нових мит на імпорт в США. Виняток на ці групи товарів зробили попри загальне посилення тарифів на китайську продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Ці вказівки з’явилися вже після того, як на початку цього місяця Трамп запровадив 145% мита на продукцію з Китаю, що могло вплинути на такі технологічні компанії, як Apple, які виробляють більшість своєї продукції в Китаї.

Згідно з новими вказівками митної та прикордонної служби США, смартфони та комп’ютери будуть звільнені від взаємних мит президента США Дональда Трампа.

Торгівельні мита на імпорт в США

Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Каролін Лівітт заявляла, що, на думку президента США Дональда Трампа, виробництво iPhone можна перенести в США.

Однак після того, як США запровадили додаткові тарифи на імпорт із понад 180 країн, виявилось, що вартість iPhone може збільшиться на 30-40%.

Пекін практично відразу ж після підвищення тарифів закликав США скасувати своє рішення і ввів відповідні тарифи. Цей крок не сподобався президенту США Дональду Трампу. Тому американський лідер ще кілька разів підвищив тарифи проти Китаю. Станом на зараз вони становлять 145%.

У зв'язку з цими діями днями Apple вивіз з Індії 600 тонн "айфонів", щоб обійти нові мита.

Зауважимо, що нещодавно західні ЗМІ повідомляли, що через тарифну "війну" з Китаєм США на Різдво можуть залишитися без ялинок та прикрас.

Додамо, що також повідомлялося, що американці залишаться без нових "Ягуарів" через мита Трампа.

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