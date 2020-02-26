В США начали испытывать лекарство от коронавируса на людях

Научно-медицинские учреждения США начали исследования новых препаратов против коронавируса COVID-19 на пациентах, у которых подтверждено заражение. Об этом сообщает Национальный институт здоровья США.

Отмечается, что медицинский центр Университета Небраски в городе Омаха начал неизбирательное контролируемое клиническое исследование, направленное на оценку безопасности и эффективности антивирусного препарата Remdesivir, который принимают взрослые госпитализированные пациенты с диагностированным коронавирусом.

Это первое клиническое испытание в США, которое проводится с целью оценки экспериментального лечения коронавируса.

Первым участником испытания стал гражданин США, эвакуированый с круизного судна Diamond Princess, находящегося в японском порту Йокогама.

По словам медиков, результаты этого испытания могут быть использованы для оценки других исследований - как в США, так и в мире.

Напомним, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.

Первые лекарства, которые могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом, были запущены в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.

Как известно, по состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.