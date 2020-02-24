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Китай заявил о наличии вакцины против коронавируса

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 09:45
Китай заявил о наличии вакцины против коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay)

Для этой вакцины нужны дальнейшие проверки и доработки

В Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве КНР в Москве, сообщают росСМИ.

Ханьхуэй отметил, что нужны дальнейшие проверки и доработки.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он.

Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - отметил он.

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

Ранее сообщалось, что первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавэйлавэй", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.

Также главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.

Отметим, в воскресенье 23 февраля в Китае от коронавируса умерло еще 150 человек, в результате чего количество жертв возросло до 2 592.

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