В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

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Препарат получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Об этом сообщило правительство города Тайчжоу, передают китайские СМИ.

15 февраля препарат "Фавэйлавэй" разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса, сообщили в правительстве.

Сообщается, что лекарство может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания.

Напомним, ранее главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.

Ранее китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Аппарат способен оперативно проводить анализ крови человека на наличие коронавируса.