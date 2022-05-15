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В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете, 10 человек погибли и 3 ранены

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США, Воскресенье 15 мая 2022 02:36
В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете, 10 человек погибли и 3 ранены Фото: в США мужчина застрелил 10 человек в супермаркете (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В субботу днем, 14 мая, в супермаркете Буффало, штат Нью-Йорк, мужчина в военной форме открыл огонь и убил 10 человек. Кроме того, трое человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Официальные лица заявили, что убийца транслировал стрельбу в социальной сети. По данным источников в правоохранительных органах, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Комиссар полиции Буффало Джозеф Грамалья заявил, что подозреваемый 18-летний белый мужчина. Его сразу же арестовали после совершения нападения.

Он будет привлечен к суду по обвинению в убийстве первой степени, заявили местные власти. Трое высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов отметили, что подозреваемого зовут Пэйтон Гендрон.

"Это чистое зло... прямое преступление на почве расовой ненависти", - заявил на пресс-конференции шериф округа Эри Джон Гарсия.

Напомним, в Нью-Йорке мужчина в противогазе открыл стрельбу в метро.

Мы также писали о том, что в Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил двух полицейских.

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