В Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил двух полицейских
В Киеве около 6 часов утра во время выполнения служебных обязанностей двое патрульных получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Сообщается, что экипаж патрульных прибыл на улицу Сергея Данченко на вызов о хулиганстве.
На месте происшествия заявитель сообщил, что на 17-м этаже в одной из квартир слышны крики, жильцы выбрасывают из окна вещи.
Инспекторы поднялись в квартиру, дверь открыл мужчина и сразу произвел несколько выстрелов. В результате двое патрульных получили ранения.
Однако, несмотря на сложную ситуацию, инспекторам удалось задержать стрелка.
Пострадавших полицейских госпитализировали медики, их жизни ничего не угрожает.
В Киеве ранили двоих полицейских (facebook.com/kyivpatrol)
Ранее мы сообщали, что в Киевской области объявили подозрение коллаборантам, которые стреляли по гражданским во время оккупации.
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