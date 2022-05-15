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У США чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті, 10 людей загинули і 3 поранені

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США, Неділя 15 травня 2022 02:36
У США чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті, 10 людей загинули і 3 поранені Фото: у США чоловік застрелив 10 осіб у супермаркеті (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У суботу вдень, 14 травня, в супермаркеті Буффало, штат Нью-Йорк, чоловік у військовій формі відкрив вогонь і вбив 10 осіб. Крім того, троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Офіційні особи заявили, що вбивця транслював стрілянину в соціальній мережі. За даними джерел в правоохоронних органах, один потерпілий знаходиться в критичному стані.

Комісар поліції Буффало Джозеф Грамалья заявив, що підозрюваний 18-річний білий чоловік. Його відразу ж заарештували після скоєння нападу.

Він буде притягнутий до суду за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, заявила місцева влада. Троє високопоставлених співробітників правоохоронних органів зазначили, що підозрюваного звуть Пейтон Гендрон.

"Це чисте зло... прямий злочин на грунті расової ненависті", - заявив на пресконференції шериф округу Ері Джон Гарсія.

Нагадаємо, у Нью-Йорку чоловік у протигазі відкрив стрілянину в метро.

Ми також писали про те, що у Києві чоловік влаштував стрілянину і поранив двох поліцейських.

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