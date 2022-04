В Нью-Йорке мужчина в противогазе открыл стрельбу в метро, есть погибшие и раненые

Инцидент произошел на станции метро в Бруклине. Мужчина в противогазе и оранжевом строительном жилете кинул на платформу дымовую шашку, чтобы отвлечь толпу. После чего неизвестный открыл стрельбу.

Стрелка задержать не удалось.

Степень тяжести ранений других жертв не уточняется, но, по словам полицейских, по меньшей мере 13 человек были доставлены в больницы. Неясно, все ли они были ранены.

Полиция описала подозреваемого стрелка как мужчину ростом около 165 см и весом 82 кг. Полицейские считают, что он действовал в одиночку.

Мотив преступления расследуется, но розыск стрелка является первоочередной задачей.

Watching live video from the scene in Brooklyn, New York, here from the @KATUNews #LiveDesk. @ABC7NY reports at least 13 people were shot or hurt by shrapnel on multiple subway stations this morning >> https://t.co/wltbtbpYpi pic.twitter.com/6MuiJKw3TA