У США хочуть глобально стежити за процесорами для ШІ: навіщо це потрібно

В американському Сенаті зареєстровано закон, що змусить виробників вбудовувати геолокацію в кожен чип для штучного інтелекту.

Сенатор від штату Арканзас Том Коттон вніс до Сенату законопроект, який зобов’яже виробників високопродуктивних процесорів для штучного інтелекту (ШІ) відстежувати їхнє географічне розташування. Це має запобігти використанню таких технологій несанкціонованими іноземними державами, зокрема Китаєм, без дозволу уряду США.

Законопроект охоплює апаратне забезпечення, яке виходить далеко за межі лише процесорів для ШІ, і надасть міністру торгівлі повноваження перевіряти місцезнаходження апаратного забезпечення та встановлювати обов’язкові вимоги до контролю місцезнаходження для комерційних компаній. Для ще більшого ускладнення ситуації, функції геолокаційного відстеження також будуть обов’язковими для високопродуктивних графічних карток.

"Документ охоплює широкий спектр продукції, класифікованої за номерами експортного контролю (ECCNs): 3A090, 4A090, 4A003.z та 3A001.z, тобто передові процесори для ШІ, сервери ШІ (включно з рішеннями масштабування на рівні стійок), сервери високопродуктивних обчислень (HPC), а також електроніка загального призначення, що становить стратегічний інтерес через потенційне військове застосування або ризик подвійного використання", - йдеться у публікації.

Видання нагадало, що багато високопродуктивних графічних карток (таких як GeForce RTX 4090 і RTX 5090 від Nvidia) також класифікуються як продукція за категорією 3A090, тож, схоже, такі плати розширення також будуть оснащені функціями геолокаційного відстеження.

Ускладнення для виробників

Першою та основною вимогою законопроекту є обов’язкове внесення технології відстеження у будь-який високопродуктивний процесорний модуль або пристрій, що підпадає під обмеження експортного контролю США. Ця вимога набуде чинності через шість місяців після ухвалення закону, що ускладнить ситуацію для компаній, таких як AMD, Intel та Nvidia, адже додавання нової функції до вже розробленої продукції є складним завданням. Механізм має забезпечувати можливість перевірки фізичного місцезнаходження чипа або пристрою, дозволяючи уряду США підтверджувати, чи перебуває він у дозволеній кінцевій точці. При цьому експортери будуть зобов’язані відстежувати свої продукти.

Законопроект надає міністру торгівлі повноваження перевіряти право власності та місцезнаходження процесорів і систем, що підпадають під регулювання, після їх експорту, а також вести централізований реєстр актуальних місць розташування і кінцевих користувачів. Nvidia, як і інші експортери, також буде зобов’язана повідомляти Бюро промисловості та безпеки, якщо буде виявлено, що компонент був перенаправлений із дозволеного пункту призначення. Крім того, будь-які ознаки втручання чи маніпуляцій мають бути задокументовані та передані у відомство.

У разі підтримки законодавцями, законопроект передбачатиме проведення однорічного дослідження, яке спільно здійснюватимуть Міністерство торгівлі та Міністерство оборони з метою виявлення додаткових заходів захисту, які можуть бути впроваджені у майбутньому. Після початкового дослідження, ті ж два відомства повинні будуть щороку впродовж трьох років після набуття законом чинності, проводити оцінки, що стосуються найактуальніших досягнень у сфері захисних технологій, застосовних до продукції, що підпадає під експортний контроль. На основі таких оцінок може бути прийнято рішення щодо запровадження нових вимог.

Якщо оцінка дійде висновку, що додаткові механізми є доцільними, Міністерство торгівлі повинне впродовж двох років затвердити правила, які вимагатимуть включення таких другорядних функцій до відповідних чипів і систем. Крім того, має бути подано детальний план впровадження до відповідних комітетів Конгресу. Усі етапи розробки й розгортання цих механізмів повинні зберігати конфіденційність чутливих комерційних технологій.

Конфіденційність враховується

Зрештою, новий законопроект підкреслює необхідність дотримання конфіденційності на всіх етапах розробки й застосування нових технічних вимог. Усі запропоновані захисні або функції відстеження мають бути спроектовані та реалізовані таким чином, щоб захистити конфіденційну інформацію та комерційні таємниці американських розробників, таких як AMD, Intel і Nvidia. Це положення гарантує, що посилення національної безпеки не підриватиме промислову конкурентоспроможність.

Крім того, сенатор враховує тривалий цикл розробки процесорів для ШІ та серверів високопродуктивних обчислень (HPC). Хоча мета полягає у посиленні безпеки - розробники чипів будуть зобов’язані додати функції відстеження місцезнаходження до своєї продукції через шість місяців після ухвалення законопроекту, - однак структура документа навмисно розтягує строки прийняття рішень та виконання вимог з урахуванням реалій галузі.

"Заклик до поступового впровадження майбутніх засобів захисту визнає повільний темп циклів розробки чипів. Це свідчить, що повна відповідність вимогам може тривати роками залежно від того, які механізми будуть потрібні в кінцевому підсумку. Тим часом щорічні рекомендації щодо реформи експортного контролю можуть з часом запроваджувати подальші зміни або винятки, що ще більше ускладнює ситуацію", - пише видання.