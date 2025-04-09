Розвідка США звинуватила Китай у "витончених" спробах вербувати держслужбовців
Розвідка Сполучених Штатів Америки (США) заявила, що Китай вдається до "витончених" спроб вербувати американських держслужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Іноземні розвідки, особливо в Китаї, націлені на нинішніх і колишніх співробітників уряду США з метою вербування, представляючись консалтинговими фірмами, корпоративними хедхантерами, аналітичними центрами та іншими організаціями на сайтах соціальних і професійних мереж", - заявив Національний центр контррозвідки і безпеки (NCSC).
Розвідка зазначає, що підходи стали "більш витонченими" й націлені проти осіб з досвідом роботи в американському уряді та які наразі перебувають у пошуку роботи.
NCSC зауважило, що держслужбовці, які мають чи мали доступ до секретних даних, повинні захищати їх навіть після звільнення.
Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю, своєю чергою, заявило, що йому нічого не відомо про цю ситуацію та звинуватило Штати у шпигунстві. За словами речник відомства Лінь Цзяня, "дії" Вашингтона є "безвідповідальною практикою".
Відносини між США та Китаєм
Відносини між Китаєм і США є одними з найважливіших у світі, але водночас і найнапруженішими. Обидві країни мають глибокі економічні зв’язки - Китай є одним із головних торговельних партнерів США, а американські компанії мають значну присутність на китайському ринку. Проте міждержавні відносини часто ускладнюються через торговельні війни, питання інтелектуальної власності, нерівний доступ до ринків, а також стратегічне суперництво.
Останнім часом відносини між країнами ще більше загострили через ініційовану Вашингтоном торгівельну війну. Пекін пообіцяв "боротися до кінця" в тарифній війні з головою Білого дому Дональдом Трампом, назвавши мита США шантажем.
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