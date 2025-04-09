Розвідка США звинуватила Китай у "витончених" спробах вербувати держслужбовців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Іноземні розвідки, особливо в Китаї, націлені на нинішніх і колишніх співробітників уряду США з метою вербування, представляючись консалтинговими фірмами, корпоративними хедхантерами, аналітичними центрами та іншими організаціями на сайтах соціальних і професійних мереж", - заявив Національний центр контррозвідки і безпеки (NCSC).

Розвідка зазначає, що підходи стали "більш витонченими" й націлені проти осіб з досвідом роботи в американському уряді та які наразі перебувають у пошуку роботи.

NCSC зауважило, що держслужбовці, які мають чи мали доступ до секретних даних, повинні захищати їх навіть після звільнення.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю, своєю чергою, заявило, що йому нічого не відомо про цю ситуацію та звинуватило Штати у шпигунстві. За словами речник відомства Лінь Цзяня, "дії" Вашингтона є "безвідповідальною практикою".