Трамп найближчим часом переговорить з Сі Цзіньпіном: відомі терміни

Голова Білого дому Дональд Трамп планує провести телефонні перемовини зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном вже до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами Трампа, Китай погодився зняти нетарифні бар'єри для американського імпорту, оголосивши про деескалацію торгівельної війни з Пекіном.

"Китай також призупинить і зніме всі свої немонетарні бар'єри. Вони погодилися це зробити", - заявив він у Білому домі.

Водночас він не надавав жодних деталей про те, які саме бар'єри Китай погодився "демонтувати" під час нещодавніх переговорів голови Міністерства фінансів Скотта Бессента й торгового представника Сполучених Штатів Америки (США) Джеймісона Гріра із китайською делегацією. Втім, голова Білого дому визнав, що майбутні переговори можуть бути складнішими.

"Це займе деякий час, щоб зафіксувати це на папері. Ви знаєте, це не найпростіша річ, яку можна викласти на папері", - додав він.

Bloomberg пише, що 145% мита США на більшість китайського імпорту будуть знижені до 30%, включаючи ставку, яка прив'язана до фентанілу, до 14 травня. Водночас 125% мита Китаю на американські товари знизяться до 10%.

У тому ж числі Трамп додав, що може переговори зі своїм колегою Сі Цзіньпіном "можливо, в кінці тижня". Водночас висловив певну обережність щодо того, що тарифи все ще можуть піднятися вище рівня 30% до "значно вищого рівня", якщо діалог з Китаєм протягом наступних 90 днів не приведе до угоди.