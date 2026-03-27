США можуть відправити на Близький Схід ще 10 тисяч солдатів, - WSJ

Пентагон розглядає можливість відправки до 10 тисяч додаткових солдатів на Близький Схід, щоб розширити військові можливості президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, контингент із 10 тисяч сухопутних військ включатиме піхоту і бронетехніку. Він поповнить лави приблизно 5 тисяч морських піхотинців і тисяч десантників із 82-ї повітряно-десантної дивізії, уже направлених у регіон.
Наразі точне місце розташування військ на Близькому Сході поки що незрозуміле, але, найімовірніше, вони опиняться в межах досяжності Ірану та острова Харг, який є важливим центром експорту нафти біля берегів Ірану.
Раніше Трамп неодноразово заявляв, що відкриє Ормузьку протоку за допомогою союзників або без цієї допомоги.
"Усі заяви щодо розгортання військ будуть надходити з Міністерства оборони. Як ми вже говорили, президент Трамп завжди має в своєму розпорядженні всі військові можливості", - заявила заступник прес-секретаря Білого дому Анна Келлі.
Тим часом представник Центрального командування США, що відповідає за американські війська на Близькому Сході, відмовився від коментарів.
Нагадаємо, учора Axios повідомило, що США можуть завдати по Ірану останнього масштабного удару. Він буде з наземними військами і бомбардуванням, якщо дипломатичні переговори зайдуть у глухий кут. Рішення поки що не ухвалено, але підготовка вже триває.
Також ми писали, що за даними WSJ, президент СШАДональд Трамп сказав своєму оточенню, що не хоче затяжної війни і має намір завершити конфлікт найближчими тижнями.
Крім того, у четвер Трамп заявив, що призупиняє удари по енергооб'єктах Ірану ще на 10 днів.