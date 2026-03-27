США можуть відправити на Близький Схід ще 10 тисяч солдатів, - WSJ

За даними видання, контингент із 10 тисяч сухопутних військ включатиме піхоту і бронетехніку. Він поповнить лави приблизно 5 тисяч морських піхотинців і тисяч десантників із 82-ї повітряно-десантної дивізії, уже направлених у регіон.

Наразі точне місце розташування військ на Близькому Сході поки що незрозуміле, але, найімовірніше, вони опиняться в межах досяжності Ірану та острова Харг, який є важливим центром експорту нафти біля берегів Ірану.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що відкриє Ормузьку протоку за допомогою союзників або без цієї допомоги.

"Усі заяви щодо розгортання військ будуть надходити з Міністерства оборони. Як ми вже говорили, президент Трамп завжди має в своєму розпорядженні всі військові можливості", - заявила заступник прес-секретаря Білого дому Анна Келлі.

Тим часом представник Центрального командування США, що відповідає за американські війська на Близькому Сході, відмовився від коментарів.