США могут отправить на Ближний Восток еще 10 тысяч солдат, - WSJ

Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных солдат на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, контингент из 10 тысяч сухопутных войск будет включать пехоту и бронетехнику. Он пополнит ряды примерно 5 тысяч морских пехотинцев и тысяч десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, уже направленных в регион.
На данный момент точное местоположение войск на Ближнем Востоке пока неясно, но скорее всего, они окажутся в пределах досягаемости Ирана и острова Харг, который является важным центром экспорта нефти у берегов Ирана.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что откроет Ормузский пролив с помощью союзников или без этой помощи.
"Все заявления относительно развертывания войск будут поступать из Министерства обороны. Как мы уже говорили, президент Трамп всегда располагает всеми военными возможностями", - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
Темы временем представитель Центрального командования США, отвечающего за американские войска на Ближнем Востоке, отказался от комментариев.
Напомним, вчера Axios сообщило, что США могут нанести по Ирану последний масштабный удар. Он будет с наземными войсками и бомбардировкой, если дипломатические переговоры зайдут в тупик. Решение пока не принято, но подготовка уже идет.
Также мы писали, что по данным WSJ, президент США Дональд Трамп сказал своему окружению, что не хочет затяжной войны и намерен завершить конфликт в ближайшие недели.
Кроме того, в четверг Трамп заявил, что приостанавливает удары по энергообъектам Ирана еще на 10 дней.