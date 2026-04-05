США не можуть призначити посла в Росію: у чому причина

05:50 05.04.2026
2 хв
Стів Віткофф обійшов протоколи Держдепу і став головним посередником між Вашингтоном і Кремлем
Анастасія Никончук
США не можуть призначити посла в Росію: у чому причина

У Вашингтоні все ще не визначилися з призначенням посла США в Росії, і вакансія з червня 2025 року залишається порожньою, що ускладнює прямий діалог із Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Daily Mail.

Довга вакансія на ключовий пост

З червня 2025 року посада посла США в Росії залишається вакантною. Відсутність офіційного представника перетворює дипломатичні призначення на процес, схожий на інтригуюче телешоу, з боротьбою амбіцій і впливу серед кандидатів.

За даними інсайдерів, головні шанси зберігає спецпосланець президента США Стів Віткофф, який, як повідомляють джерела, може залишитися на своїй нинішній посаді.

Проблема не в кадрах, а в підходах

За словами інформаторів, складність призначення полягає не в нестачі досвідчених дипломатів, а в необхідності їхньої згоди з баченням Віткоффа щодо каналу зв'язку з Москвою.

Відсутність посла створює серйозну прогалину в дипломатичній взаємодії та ускладнює деескалацію конфлікту.

"Без призначеного посла США не мають прямого каналу зв'язку з Москвою на високому рівні для деескалації та вирішення конфлікту. З моменту вторгнення Конгрес затвердив допомогу на загальну суму понад 170 мільярдів доларів", - підкреслюють джерела.

Вплив Віткоффа зростає

Сам Віткофф, який діє як спецпосланець, зумів обійти багато протокольних норм Державного департаменту і став головним посередником між Вашингтоном і Кремлем, включно зі спільною роботою з Джаредом Кушнером.

За даними ЗМІ, він провів уже вісім зустрічей із російським лідером Володимиром Путіним. Колишні дипломати зазначають, що в Москві практично ніхто не діє без його згоди, що робить формального посла потенційно зайвим.

Концентрація влади та ризики

Джерела стверджують, що Віткофф задоволений поточною ситуацією і навіть висловлював побоювання, що призначення досвідченого посла могло б послабити його прямий вплив на Кремль.

Така концентрація влади, на думку експертів, характерна для команди президента Трампа і може тривати, поки вакансія залишається відкритою.

Нагадуємо, що США планують збільшити оборонний бюджет до 1,5 трильйона доларів, що стане найбільшим зростанням військових витрат з періоду Другої світової війни.

Зазначимо, що у США повідомили, що за перші п'ять тижнів конфлікту між США та Іраном загинули 13 американських військовослужбовців, понад 360 дістали поранення.

