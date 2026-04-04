США почали зачистку: родичів іранського генерала Сулеймані взяли під варту

У Сполучених Штатах затримали племінницю та внучату племінницю загиблого іранського командира Касема Сулеймані після анулювання їхніх грін-карт.

Деталі затримання та причини рішення

За інформацією видання, федеральні агенти США взяли під варту Хаміде Сулеймані Афшар та її доньку. Це сталося після того, як державний секретар Марко Рубіо скасував їхній статус законних постійних жителів США.

Наразі обидві жінки перебувають під вартою Імміграційної та митної служби (ICE).

У Державному департаменті пояснили, що Афшар підтримує іранський уряд та бере участь у його пропаганді. Також зазначається, що чоловікові Афшар офіційно заборонено в'їзд до країни.

"Хаміде Сулеймані Афшар та її донька зараз перебувають під вартою Імміграційної та митної служби США", - йдеться у заяві відомства.

Посилення міграційної політики

Затримання родичів Сулеймані відбувається на тлі шостого тижня війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Адміністрація президента США Дональда Трампа під час свого другого терміну активізувала депортацію іммігрантів, яких вважають загрозою національній безпеці.

Раніше цього місяця США також анулювали юридичний статус доньки іранського політика Алі Ларіджані - Фатеме Ардешир-Ларіджані та її чоловіка. Вони вже залишили територію Штатів, і їм заборонено повертатися у майбутньому.