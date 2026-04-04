У Пентагоні назвали втрати США у війні проти Ірану

14:20 04.04.2026 Сб
Скільки американських військових загинули?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Пентагоні назвали втрати США у війні проти Ірану (Getty Images)

За п’ять тижнів війни США проти Ірану загинули 13 американських військовослужбовців і понад 360 отримали поранення.

За офіційними даними Пентагону, станом 3 квітня внаслідок військової кампанії проти Ірану 365 американських військовослужбовців отримали поранення і 13 загинули.

Найбільшу частку серед поранених складають військові сухопутних сил (247), флоту - 63, серед морпіхів поранених - 19 осіб, серед особового складу повітряних сил - 36.

Коли завершиться війна США проти Ірану

Нагадаємо, останніми днями президент США Дональд Трамп неодноразово даав зрозуміти, що США розраховують закінчити війну проти Ірану в найближчі два-три тижні.

Причому виходячи з його слів, це нібито буде навіть у тому разі, якщо Тегеран не зважиться йти на угоду.

Також днями Трамп виступив зі зверненням до нації, де заявив, що за два-три тижні США завдадуть дуже потужного удару і "повернуть Іран у кам'яний вік".

Тим часом бойові дії продовжуються. Днями сили США та Ізраїлю знищили найбільший міст Ірану B1, який з'єднував Тегеран і Карадж, а Іран збив два бойові літаки США.

Сьогодні в Ірані заявили про новий удар поблизу Бушерської атомної електростанції. За даними іранської сторони, снаряд влучив біля огорожі об’єкта, загинув співробітник служби охорони, але основні секції станції не постраждали.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої