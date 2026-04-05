США не могут назначить посла в Россию: в чем причина

В Вашингтоне все еще не определились с назначением посла США в России, и вакансия с июня 2025 года остается пустой, что осложняет прямой диалог с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Daily Mail.

Долгая вакансия на ключевой пост

С июня 2025 года должность посла США в России остается вакантной. Отсутствие официального представителя превращает дипломатические назначения в процесс, похожий на интригующее телешоу, с борьбой амбиций и влияния среди кандидатов.

По данным инсайдеров, главные шансы сохраняет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который, как сообщают источники, может остаться на своей нынешней должности.

Проблема не в кадрах, а в подходах

По словам информаторов, сложность назначения заключается не в нехватке опытных дипломатов, а в необходимости их согласия с видением Уиткоффа относительно канала связи с Москвой.

Отсутствие посла создает серьезный пробел в дипломатическом взаимодействии и усложняет деэскалацию конфликта.

"Без назначенного посла США не имеют прямого канала связи с Москвой на высоком уровне для деэскалации и решения конфликта. С момента вторжения Конгресс утвердил помощь на общую сумму более 170 миллиардов долларов", — подчеркивают источники.

Влияние Уиткоффа растет

Сам Уиткофф, действующий как спецпосланник, сумел обойти многие протокольные нормы Государственного департамента и стал главным посредником между Вашингтоном и Кремлем, включая совместную работу с Джаредом Кушнером.

По данным СМИ, он провел уже восемь встреч с российским лидером Владимиром Путиным. Бывшие дипломаты отмечают, что в Москве практически никто не действует без его согласия, что делает формального посла потенциально лишним.

Концентрация власти и риски

Источники утверждают, что Уиткофф доволен текущей ситуацией и даже высказывал опасения, что назначение опытного посла могло бы ослабить его прямое влияние на Кремль.

Такая концентрация власти, по мнению экспертов, характерна для команды президента Трампа и может продолжаться, пока вакансия остается открытой.