США можуть примусово роззброїти ХАМАС - заява Трампа

Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС скласти зброю в рамках мирного плану, попередивши про можливість примусового роззброєння і наголосивши на необхідності повернення заручників і тіл загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрінформу.
Під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Білому домі Трамп заявив, що угруповання ХАМАС має добровільно скласти зброю в рамках реалізації його мирного плану.
"Якщо вони не складуть зброю, ми їх роззброїмо", - наголосив американський лідер, відповідаючи на запитання журналістів про переговори з представниками ХАМАС.
Президент США уточнив, що обговорював із ХАМАС питання роззброєння безпосередньо. За його словами, представники угруповання запевнили, що мають намір роззброїтися.
"Вони складуть зброю, або ми роззброїмо їх", - повторив Трамп. Водночас він не став уточнювати конкретні методи примусового роззброєння, зазначивши лише, що це має відбутися "дуже швидко, в розумний період часу".
Крім роззброєння, Трамп наголосив на важливості повернення заручників, утримуваних ХАМАСом, а також тіл загиблих полонених.
Варто підкреслити, що президент США Дональд Трамп заявив про намір зосередитися на відбудові Гази, водночас остаточного рішення про створення двох держав у регіоні він поки що не ухвалив, наголосивши, що основна увага приділяється відновлювальним роботам і поверненню всіх 20 ізраїльських заручників.
Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський 17 жовтня проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, на якій заплановано обговорити постачання далекобійної зброї, зміцнення системи ППО, санкційний тиск на Росію та питання енергетичної безпеки.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити нові торгівельні мита проти Іспанії через те, що країна не збільшила видатки на оборону до 5%, назвавши цей вчинок "дуже поганим для НАТО" і "неймовірно неповажним".