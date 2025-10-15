ua en ru
Іспанія не збільшила витрати на оборону до 5%: яким покаранням пригрозив Трамп

США, Середа 15 жовтня 2025 00:45
UA EN RU
Іспанія не збільшила витрати на оборону до 5%: яким покаранням пригрозив Трамп Фото: Дональд Трамп грозить покарати Іспанію митами (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іспанію слід покарати за те, що вона не збільшила витрати на оборону до 5%.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Президент США підкреслив, що вчинок Мадриду є "дуже поганим для НАТО" та "неймовірно неповажним".

Через це Трамп оголосив, що введе проти Іспанії нові торгові мита як покарання.

"Я дуже незадоволений Іспанією. Це єдина країна, яка не підвищила свого показника до 5%. Усі інші країни НАТО підвищили. А Іспанія дуже добре живе за наш рахунок. Вони зараз ніби всередині,тож їх автоматично захищатимуть. Навіть якщо ви не хочете їх захищати, ви захищаєте їх через їхнє географічне розташування", - зауважив він.

За словами Трампа, це дуже несправедливо по відношенню до НАТО.

Президент США сказав, що думав запровадити щодо них торгове покарання через тарифи, і можливо, так і зробить.

Чому Трамп не готовий захищати Іспанію?

Раніше Трамп запропонував НАТО розглянути можливість виключення Іспанії зі своїх лав через суперечку щодо відставання у військових витратах.

При цьому він наголосив, що готовий захищати Фінляндію, якщо "Росія і Путін" на неї нападуть.

Іспанія цю пропозицію різко відхилила. Джерела в іспанському уряді заявили, що Іспанія є "відданим і повноправним членом НАТО", адже вона досягає своїх цілей щодо потенціалу настільки ж, як і Сполучені Штати.

У червні Трамп говорив, що США залишаються прихильними до принципу колективної оборони, зокрема, статті 5 статуту НАТО.

Сполучені Штати Америки Іспанія Дональд Трамп
