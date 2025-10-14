Мирний план щодо Гази: Трамп "відклав на потім" питання про створення двох держав
Лідер США Дональд Трамп сподівається на "відновлення Гази", водночас остаточного рішення щодо створення двох держав він ще не ухвалив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Коли на борту літака Air Force One журналісти запитали у Трампа, чи може його мирна угода щодо Гази та повернення всіх 20 живих ізраїльських заручників призвести до створення Палестинської держави, він відповів: "Ми говоримо про відновлення Гази".
"Я не кажу про єдину державу, подвійну державу або дві держави. Ми говоримо про відновлення Гази", - заявив Трамп, повертаючись із єгипетського саміту, де світові лідери обговорювали мирний план щодо Гази.
Американський президент також дав зрозуміти, що поки що питання про створення двох держав неактуальне.
"Багатьом подобається рішення з однією державою. Декому подобається рішення з двома державами. Подивимося. Я цього не коментував", - сказав він.
На якому етапі мирний план щодо Гази
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп і лідери трьох близькосхідних країн 13 жовтня підписали додаткову мирну угоду щодо Гази в Єгипті. Зміст документа поки що невідомий.
Того ж дня ХАМАС звільнив усіх ізраїльських заручників, яких було захоплено в полон під час вторгнення в жовтні 2023 року, а також передав Ізраїлю останки загиблих.
9 жовтня сторони підписали першу фазу мирного плану Трампа. Він передбачає часткове відведення Ізраїлем військ у Секторі Газа і звільнення сторонами всіх заручників.
Непрямі переговори Ізраїлю з ХАМАС стартували 6 жовтня. Посередниками в них виступають Єгипет, США і Катар.
Мирний план США щодо Гази
Нещодавно американський лідер Дональд Трамп представив мирний план щодо припинення війни в Секторі Гази.
Він містить 20 пунктів і передбачає формування міжнародної "Ради миру", яка контролюватиме роботу Палестинського комітету з управління регіоном.