Мирний план щодо Гази: Трамп "відклав на потім" питання про створення двох держав

Лідер США Дональд Трамп сподівається на "відновлення Гази", водночас остаточного рішення щодо створення двох держав він ще не ухвалив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Коли на борту літака Air Force One журналісти запитали у Трампа, чи може його мирна угода щодо Гази та повернення всіх 20 живих ізраїльських заручників призвести до створення Палестинської держави, він відповів: "Ми говоримо про відновлення Гази".

"Я не кажу про єдину державу, подвійну державу або дві держави. Ми говоримо про відновлення Гази", - заявив Трамп, повертаючись із єгипетського саміту, де світові лідери обговорювали мирний план щодо Гази.

Американський президент також дав зрозуміти, що поки що питання про створення двох держав неактуальне.

"Багатьом подобається рішення з однією державою. Декому подобається рішення з двома державами. Подивимося. Я цього не коментував", - сказав він.