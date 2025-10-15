США могут принудительно разоружить ХАМАС — заявление Трампа

Во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме Трамп заявил, что группировка ХАМАС должна добровольно сложить оружие в рамках реализации его мирного плана.

"Если они не сложат оружие, мы их разоружим", — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов о переговорах с представителями ХАМАС.

Президент США уточнил, что обсуждал с ХАМАС вопросы разоружения напрямую. По его словам, представители группировки заверили, что намерены разоружиться.

"Они сложат оружие, или мы разоружим их", — повторил Трамп. При этом он не стал уточнять конкретные методы принудительного разоружения, отметив лишь, что это должно произойти "очень быстро, в разумный период времени".

Помимо разоружения, Трамп подчеркнул важность возвращения заложников, удерживаемых ХАМАСом, а также тел погибших пленных.

Стоит подчеркнуть, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточиться на восстановлении Газы, при этом окончательного решения о создании двух государств в регионе он пока не принял, подчеркнув, что основное внимание уделяется восстановительным работам и возвращению всех 20 израильских заложников.