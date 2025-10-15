ua en ru
США могут принудительно разоружить ХАМАС — заявление Трампа

США, Среда 15 октября 2025 03:44
Иллюстративное фото: Трамп поставил ХАМАС ультиматум (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС сложить оружие в рамках мирного плана, предупредив о возможности принудительного разоружения и подчеркнув необходимость возвращения заложников и тел погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укринформа.

Во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме Трамп заявил, что группировка ХАМАС должна добровольно сложить оружие в рамках реализации его мирного плана.

"Если они не сложат оружие, мы их разоружим", — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов о переговорах с представителями ХАМАС.

Президент США уточнил, что обсуждал с ХАМАС вопросы разоружения напрямую. По его словам, представители группировки заверили, что намерены разоружиться.

"Они сложат оружие, или мы разоружим их", — повторил Трамп. При этом он не стал уточнять конкретные методы принудительного разоружения, отметив лишь, что это должно произойти "очень быстро, в разумный период времени".

Помимо разоружения, Трамп подчеркнул важность возвращения заложников, удерживаемых ХАМАСом, а также тел погибших пленных.

Стоит подчеркнуть, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточиться на восстановлении Газы, при этом окончательного решения о создании двух государств в регионе он пока не принял, подчеркнув, что основное внимание уделяется восстановительным работам и возвращению всех 20 израильских заложников.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский 17 октября проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, на которой планируется обсудить поставки дальнобойного оружия, укрепление системы ПВО, санкционное давление на Россию и вопросы энергетической безопасности.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые торговые пошлины против Испании из-за того, что страна не увеличила расходы на оборону до 5%, назвав этот поступок "очень плохим для НАТО" и "невероятно неуважительным".

