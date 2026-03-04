UA

США можуть готувати повстання в Ірані: ЦРУ озброює курдів

10:25 04.03.2026 Ср
2 хв
aimg Константин Широкун
Фото: США можуть готувати повстання в Ірані (Getty Images)

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США ймовірно постачає зброю курдським формуванням, аби посилити внутрішні протистояння у Ірані.

За інформацією джерел телеканалу, адміністрація американського президента Дональда Трама проводить консультації з іранською опозицією та курдськими лідерами щодо можливого надання їм військової допомоги.

Очікується, що найближчим часом курдські загони в Ірані можуть долучитися до наземної операції на заході країни. Один з американських посадовців зазначив, що нині склалася сприятлива можливість для таких дій.

За словами джерел, задум Вашингтона полягає в тому, щоб курдські формування вступили у протистояння з іранськими силовиками.

Це, як вважається, дасть змогу мешканцям великих міст виходити на акції протесту без жорсткого придушення, подібного до подій січня. Інший співрозмовник додав, що активність курдів може дестабілізувати ситуацію в регіоні та виснажити військовий потенціал Ірану.

Що відомо про курдів

Нагадаємо, що курди – це народ, що мешкає переважно в горах в області Курдистан на південному сході Туреччини, заході Ірану, півночі Іраку та північному сході Сирії.

В Ірані курди живуть на заході та півночі країни. Соціально-політична й економічна незадоволеність іранських курдів, обмеження їх національно-державного статусу й інші причини породили претензії до владних структур.

Удари США та Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль спільно зі США завдали серію ударів по Ірану. Дональд Трамп у своєму зверненні сказав, що США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму, а основна мета операції – захист американського народу і союзників.

За даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Також внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше четверо членів сім'ї Хаменеї та низка високопоставлених чиновників країни.

Більше по темі:
ІранЦРУСполучені Штати АмерикиКурдистан