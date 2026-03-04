США можуть готувати повстання в Ірані: ЦРУ озброює курдів

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США ймовірно постачає зброю курдським формуванням, аби посилити внутрішні протистояння у Ірані.
За інформацією джерел телеканалу, адміністрація американського президента Дональда Трама проводить консультації з іранською опозицією та курдськими лідерами щодо можливого надання їм військової допомоги.
Очікується, що найближчим часом курдські загони в Ірані можуть долучитися до наземної операції на заході країни. Один з американських посадовців зазначив, що нині склалася сприятлива можливість для таких дій.
За словами джерел, задум Вашингтона полягає в тому, щоб курдські формування вступили у протистояння з іранськими силовиками.
Це, як вважається, дасть змогу мешканцям великих міст виходити на акції протесту без жорсткого придушення, подібного до подій січня. Інший співрозмовник додав, що активність курдів може дестабілізувати ситуацію в регіоні та виснажити військовий потенціал Ірану.
Нагадаємо, що курди – це народ, що мешкає переважно в горах в області Курдистан на південному сході Туреччини, заході Ірану, півночі Іраку та північному сході Сирії.
В Ірані курди живуть на заході та півночі країни. Соціально-політична й економічна незадоволеність іранських курдів, обмеження їх національно-державного статусу й інші причини породили претензії до владних структур.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль спільно зі США завдали серію ударів по Ірану. Дональд Трамп у своєму зверненні сказав, що США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму, а основна мета операції – захист американського народу і союзників.
За даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Також внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше четверо членів сім'ї Хаменеї та низка високопоставлених чиновників країни.