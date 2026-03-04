США могут готовить восстание в Иране: ЦРУ вооружает курдов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вероятно поставляет оружие курдским формированиям, чтобы усилить внутренние противостояния в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По информации источников телеканала, администрация американского президента Дональда Трампа проводит консультации с иранской оппозицией и курдскими лидерами относительно возможного предоставления им военной помощи.
Ожидается, что в ближайшее время курдские отряды в Иране могут присоединиться к наземной операции на западе страны. Один из американских чиновников отметил, что сейчас сложилась благоприятная возможность для таких действий.
По словам источников, замысел Вашингтона заключается в том, чтобы курдские формирования вступили в противостояние с иранскими силовиками.
Это, как считается, позволит жителям крупных городов выходить на акции протеста без жесткого подавления, подобного событиям января. Другой собеседник добавил, что активность курдов может дестабилизировать ситуацию в регионе и истощить военный потенциал Ирана.
Напомним, что курды - это народ, проживающий преимущественно в горах в области Курдистан на юго-востоке Турции, западе Ирана, севере Ирака и северо-востоке Сирии.
В Иране курды живут на западе и севере страны. Социально-политическая и экономическая неудовлетворенность иранских курдов, ограничение их национально-государственного статуса и другие причины породили претензии к властным структурам.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серию ударов по Ирану. Дональд Трамп в своем обращении сказал, что США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима, а основная цель операции - защита американского народа и союзников.
По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.