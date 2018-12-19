Фото: Стивен Биган (twitter.com statedept)

Такие меры хотят принять для облегчения поставки гуманитарной помощи

США могут смягчить ограничения на поездки в Северную Корею (КНДР), чтобы облегчить поставки гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press со ссылкой на специального представителя Госдепа по вопросам КНДР Стивена Бигана.

Биган рассказал, что госсекретарь США Майк Помпео проручил ему оценить политику США по вопросам гуманитарной помощи в КНДР. В частности, в начале 2019 года провести заседание с представителями американских гуманитарных организаций, чтобы обсудить с ними, каким образом администрация США "сможет гарантировать доставку надлежащей помощи, в частности, в течение грядущей зимы".

"Я понимаю, что многие организации, занимающиеся гуманитарной помощью и работающие в КНДР, обеспокоены тем, что строгое соблюдение международных санкций периодически препятствует доставке гуманитарной помощи корейскому народу", - отметил он.

Напомним, КНДР осудила США за наращивание политического и экономического давления и предупредила, что Пхеньян может отказаться от достигнутых договоренностей о денуклеаризации полуострова.

Ранее сообщалось, что КНДР готовится к возможному визиту международных экспертов, которые должны проверить закрытие ядерного полигона на севере страны.

Добавим, 23 октября правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.