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В Сеуле ратифицировали соглашение о денуклеаризации КНДР

Новости » Политика    23.10.2018 - 11:01
Фото: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин (yonhapnews.co.kr)
Фото: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин (yonhapnews.co.kr)

По словам президента Южной Кореи, соглашение будет способствовать ускорению процесса денуклеаризации КНДР

Правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, подписанное в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По словам президента Южной Кореи, соглашение будет способствовать ускорению процесса денуклеаризации КНДР и создаст новые экономические возможности для Сеула.

Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что соглашение также будет содействовать соблюдению прав человека в Северной Корее, уменьшит военную напряженность в регионе и обеспечит развитие межкорейских отношений.

"Это, в первую очередь, принесет пользу людям в районах, близких к границе, которые уже давно испытывают неудобства", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что Южная Корея изучает возможность ослабить санкции, принятые в мае 2010 года против КНДР. 

Накануне прошел двусторонний саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне.

В ходе саммита КНДР пообещала закрыть ряд ядерных объектовплощадок для испытания и допустить международных инспекторов. По словам Муна, лидер КНДР "согласился на закрытие испытательного полигона для ракетных двигателей Тончхан-ри и пусковой шахты для ракет" и, что важно, что это будет сделано в присутствии экспертов из других стран, которые могли бы проверить, что объекты уже не в рабочем состоянии.

 

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