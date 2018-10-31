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Северная Корея готовит ядерные полигоны к визиту наблюдателей

Новости » Политика    31.10.2018 - 11:59
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (flickr.com/koreane)
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (flickr.com/koreane)

Также был закрыт полигон и уничтожены еще некоторые объекты для запуска ракет в Донгчангре

Северная Корея готовится к вероятному визиту международных экспертов, которые должны проверить закрытие ядерного полигона на севере страны. Об этом сообщили представители Службы национальной разведки в парламенте Южной Кореи, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В разведке отметили, что появились признаки того, что Северная Корея делает определенные подготовительные и разведывательные действия в связи с вероятным визитом экспертов.

Также был закрыт полигон и уничтожены еще некоторые объекты для запуска ракет в Донгчангре.

Напомним, 23 октября правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, подписанное в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что Южная Корея изучает возможность ослабить санкции, принятые в мае 2010 года против КНДР. 

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