Фото: Стівен Биган (twitter.com statedept)

Такі заходи хочуть прийняти для полегшення постачання гуманітарної допомоги

США можуть пом'якшити обмеження на поїздки в Північну Корею (КНДР), щоб полегшити поставки гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press з посиланням на спеціального представника Держдепартаменту з питань КНДР Стівена Бігана.

Біган розповів, що держсекретар США Майк Помпео проручил йому оцінити політику США з питань гуманітарної допомоги в КНДР. Зокрема, на початку 2019 року провести засідання з представниками американських гуманітарних організацій, щоб обговорити з ними, яким чином адміністрація США "зможе гарантувати доставку належної допомоги, зокрема, протягом прийдешньої зими".

"Я розумію, що багато організацій, які займаються гуманітарною допомогою і працюють в КНДР, стурбовані тим, що суворе дотримання міжнародних санкцій періодично перешкоджає доставці гуманітарної допомоги корейському народу", - зазначив він.

Нагадаємо, КНДР засудила США за нарощування політичного і економічного тиску і попередила, що Пхеньян може відмовитися від досягнутих домовленостей про денуклеаризацію півострова.

Раніше повідомлялося, що КНДР готується до можливого візиту міжнародних експертів, які повинні перевірити зачинення ядерного полігону на півночі країни.

Додамо, 23 жовтня уряд Південної Кореї ратифікував угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яку було підписано у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.