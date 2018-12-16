В Северной Корее могут отказаться от денуклеаризации из-за давления США

Фото: флаги США и Северной Кореи (коллаж РБК-Украина)

КНДР осудила наращивание политического и экономического давления со стороны США

Северная Корея (КНДР) осудила США за наращивание политического и экономического давления и предупредила, что Пхеньян может отказаться от достигнутых договоренностей о денуклеаризации полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Института по делам США при МИД КНДР, опубликованный Центральным телеграфным агентством Кореи.

По словам авторов публикации, "если высокопоставленные представители администрации США считают, что смогут заставить отказаться от ядерного оружия путем повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека, то нет большей ошибки, чем эта".

Отмечается, что это "вызовет никому нежелательный результат - закрытие навсегда пути к денуклеаризации на Корейском полуострове".

Напомним, Минфин США в понедельник, 10 декабря, внес в санкционный список по Северной Корее трех высокопоставленных партийных деятелей КНДР.

Отмечается, что на встрече в июне 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что КНДР готовится к возможному визиту международных экспертов, которые должны проверить закрытие ядерного полигона на севере страны.

Добавим, 23 октября правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.