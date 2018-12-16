ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Северной Корее могут отказаться от денуклеаризации из-за давления США

Новости » Политика    16.12.2018 - 16:09
В Северной Корее могут отказаться от денуклеаризации из-за давления США
Фото: флаги США и Северной Кореи (коллаж РБК-Украина)

КНДР осудила наращивание политического и экономического давления со стороны США

Северная Корея (КНДР) осудила США за наращивание политического и экономического давления и предупредила, что Пхеньян может отказаться от достигнутых договоренностей о денуклеаризации полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Института по делам США при МИД КНДР, опубликованный Центральным телеграфным агентством Кореи.

По словам авторов публикации, "если высокопоставленные представители администрации США считают, что смогут заставить отказаться от ядерного оружия путем повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека, то нет большей ошибки, чем эта".

Отмечается, что  это "вызовет никому нежелательный результат - закрытие навсегда пути к денуклеаризации на Корейском полуострове".

Напомним, Минфин США в понедельник, 10 декабря, внес в санкционный список по Северной Корее трех высокопоставленных партийных деятелей КНДР.

 Отмечается, что на встрече в июне 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что КНДР готовится к возможному визиту международных экспертов, которые должны проверить закрытие ядерного полигона на севере страны.

Добавим, 23 октября правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

 

 

Министр внутренних дел США отверг обвинения в растратах В США поздравили Украину с созданием единой церкви
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКНДР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь