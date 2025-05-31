США мають реагувати на удари Путіна по енергетиці України, - контрадмірал

США повинні реагувати на російські удари по енергетичних об'єктах України. Крім того, такі атаки треба розглядати через призму економіки та втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву контрадмірала ВМС США Майкла Гʼюїта на другому міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum в Одесі.

"Енергетичний суверенітет - це вестфальський принцип 21 століття, а не кордони. І я думаю, що ми бачимо, як це проявляється у випадку з Путіним. Він атакує енергетичну інфраструктуру України. І в певному сенсі саме на це ми маємо реагувати", - сказав він.

Контрадмірал США додав, що після досягнення миру він хотів би побачити "економічну взаємозалежність між Америкою та Україною". Бо саме так, на його думку, зберігається відданість США.

"Йдеться не про боротьбу з Путіним. Йдеться про те, яка економічна цінність наших двох країн, і я думаю, що вона безмежна, і я дуже радий цьому аспекту наших відносин", - сказав Гʼюїт.

Довідка. Вестфальський принцип означає, що держава має право самостійно визначати свою політику та вільна від втручання інших держав. Це основоположний принцип суверенітету, який досі визначає міжнародні відносини.