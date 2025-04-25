Ми готові купити: Зеленський доручив отримати згоду США щодо Patriot для України

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.

"Згоди щодо Patriot для України. Ми готові купити необхідну кількість систем Patriot для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно Patriot", - заявив Зеленський.

Президент зауважив, що доручив Міністерству закордонних справ намагатися досягти відповідної згоди від Сполучених Штатів Америки.

"Найголовніше питання на сьогодні - ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців", - розповів Зеленський.

За його словами, під час Ставки верховного головнокомандувача він отримав доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова.

Patriot для України

Зенітні ракетні комплекси Patriot критично важливі для України, оскільки саме вони здатні знищувати російські балістичні ракети. На сьогодні країна значною мірою залежить від підтримки США в питанні постачання систем ППО, здатних протидіяти такій загрозі.

Як повідомляв на початку квітня начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, наразі лише американські Patriot мають змогу ефективно збивати балістичні ракети.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова закупити в США зброю та системи ППО на суму 30–50 мільярдів доларів. Зокрема, йдеться про придбання десяти установок Patriot або отримання ліцензії на їх виробництво.

За словами глави держави, на це передбачено до 15 мільярдів доларів, і закуплені системи мають забезпечити захист найбільших міст, де проживає найбільше людей.

Однак Трамп не поспішає погоджуватися з передачею Україні систем Patriot. А нещодавно він жорстко відповів на заяву Зеленського щодо Patriot.

"О, я не знаю. Він завжди хоче купувати ракети, знаєте. Він проти... Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти цю війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети", - заявив Трамп.

Таким чином Трамп фактично заявив, що це Україна почала війну.

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