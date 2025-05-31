США должны реагировать на удары Путина по энергетике Украины, - контр-адмирал
США должны реагировать на российские удары по энергетическим объектам Украины. Кроме того, такие атаки надо рассматривать через призму экономики и потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление контр-адмирала ВМС США Майкла Хьюита на втором международном форуме по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.
"Энергетический суверенитет - это вестфальский принцип 21 века, а не границы. И я думаю, что мы видим, как это проявляется в случае с Путиным. Он атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И в определенном смысле именно на это мы должны реагировать", - сказал он.
Контр-адмирал США добавил, что после достижения мира он хотел бы увидеть "экономическую взаимозависимость между Америкой и Украиной". Потому что именно так, по его мнению, сохраняется преданность США.
"Речь идет не о борьбе с Путиным. Речь идет о том, какова экономическая ценность наших двух стран, и я думаю, что она безгранична, и я очень рад этому аспекту наших отношений", - сказал Хьюит.
Справка: Вестфальский принцип означает, что государство имеет право самостоятельно определять свою политику и свободно от вмешательства других государств. Это основополагающий принцип суверенитета, который до сих пор определяет международные отношения.
Помощь Украине от США
Напомним, что США с начала полномасштабной войны были лидером по предоставлению Украине военной помощи. Именно министр обороны США возглавил Контактную группу по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация изменилась. Государственный департамент США прекратил реализацию проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по восстановлению энергетики Украины после атак РФ.
Ранее The New York Times писало, что в администрации Трампа не обсуждают дальнейшую военную помощь Украине.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова купить американское оружие и системы ПВО на сумму 30-50 млрд долларов. Речь идет, в частности, о системах Patriot или получении лицензии на их производство.
В начале мая у Трампа передали сообщение Конгрессу о лицензии на экспорт оружия Украине на 50 млн долларов или более.
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