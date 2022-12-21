США мають намір визнати Росію "країною-агресором", - The Hill

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill.

Як пишуть ЗМІ, якщо все ж таки вдасться ухвалити цей законопроект, то президент США Джо Байден зможе вводити санкції щодо будь-якої особи з Росії, відповідальної або причетної до агресії.

Зазначається, що цей статус раніше не застосовувався до жодної країни.

"Це ізолювало би Москву на міжнародному рівні та змусило б США накласти обмеження на країни, які співпрацюють із Кремлем", - йдеться в повідомленні.

У версії проекту тексту, який опинився в розпорядженні The Hill, говориться, що президент США після введення в дію цього заходу може визнати Росію "державою-агресором" і має повноваження "визначити будь-яку іноземну країну державою-агресором", якщо президент визначає, що та участь "у актах агресії проти України".

Втім, видання також звертає увагу і на те, що йдеться саме про визнання "державою-агресором", а не "спонсором тероризму", як цього просила українська влада.

"Українські офіційні особи розповіли The Hill, що статус "держави-агресора" не відповідає їхнім запитам щодо визначення Росії як "держави-терориста", але підтримують цей захід як спосіб описати Росію як таку, що здійснює терористичні акти, і загалом можуть підтримати введення окремого терміну, якщо він надає додаткові інструменти для покарання держав-агресорів", - додає видання.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада закликала держави світу визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також усунути її зі складу ООН та реформувати організацію.

Зазначимо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.

Тим часом Сполучені Штати як і раніше, вважають, що внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму може призвести до небажаних наслідків.

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