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Рада закликала визнати Росію країною-спонсором тероризму та усунути з ООН

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Четвер 01 грудня 2022 16:56
Рада закликала визнати Росію країною-спонсором тероризму та усунути з ООН Фото: Рада закликала визнати Росію країною-спонсором тероризму та усунути з ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада закликала держави світу визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також усунути її зі складу ООН та реформувати організацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.

Нардепи ухвалили звернення до парламентів та урядів іноземних країн з закликом:

  • Усунути Росію з ООН;
  • Підтримати докорінну реформу організації та, зокрема, її Ради Безпеки, яка б стосувалася, у тому числі, права вето постійних членів Радбезу;
  • Визнати РФ країною-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму;
  • Визнати політичний режим РФ терористичним;
  • Ввести обмежувальні заходи проти членів всіх російських політичних партій, що відповідальні за агресію проти України;
  • Активізувати та конкретизувати зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів, а також створити спецтрибунал для притягнення вищих посадових осіб РФ до відповідальності за злочин агресії проти України.

Окрім цього Верховна Рада закликала світ визнати і засудити енергетичний тероризм РФ в Україні.

У документі нардепи закликали прискорити надання сучасних систем ППО та ПРО, що необхідні для захисту України, пришвидшити постачання високовольтного обладнання для термінового відновлення безперебійного живлення критичної інфраструктури, а також посилити санкції проти країни-агресора.

Окремо в заяві закликають міжнародне співтовариство визнати злочинні дії проти України геноцидом українського народу.

Зазначимо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.

Нагадаємо, Європарламент вже схвалив резолюцію про оголошення РФ державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Парламентська асамблея НАТО також визнала Росію державою-терористом та закликала створити спецтрибунал для покарання росіян.

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