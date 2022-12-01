Рада закликала визнати Росію країною-спонсором тероризму та усунути з ООН
Верховна Рада закликала держави світу визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також усунути її зі складу ООН та реформувати організацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.
Нардепи ухвалили звернення до парламентів та урядів іноземних країн з закликом:
- Усунути Росію з ООН;
- Підтримати докорінну реформу організації та, зокрема, її Ради Безпеки, яка б стосувалася, у тому числі, права вето постійних членів Радбезу;
- Визнати РФ країною-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму;
- Визнати політичний режим РФ терористичним;
- Ввести обмежувальні заходи проти членів всіх російських політичних партій, що відповідальні за агресію проти України;
- Активізувати та конкретизувати зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів, а також створити спецтрибунал для притягнення вищих посадових осіб РФ до відповідальності за злочин агресії проти України.
Окрім цього Верховна Рада закликала світ визнати і засудити енергетичний тероризм РФ в Україні.
У документі нардепи закликали прискорити надання сучасних систем ППО та ПРО, що необхідні для захисту України, пришвидшити постачання високовольтного обладнання для термінового відновлення безперебійного живлення критичної інфраструктури, а також посилити санкції проти країни-агресора.
Окремо в заяві закликають міжнародне співтовариство визнати злочинні дії проти України геноцидом українського народу.
Зазначимо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.
Нагадаємо, Європарламент вже схвалив резолюцію про оголошення РФ державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.
Парламентська асамблея НАТО також визнала Росію державою-терористом та закликала створити спецтрибунал для покарання росіян.
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