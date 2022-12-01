Фото: Рада закликала визнати Росію країною-спонсором тероризму та усунути з ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)

Верховна Рада закликала держави світу визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також усунути її зі складу ООН та реформувати організацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.