ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почему США не хотят признавать Россию спонсором терроризма: ответ Госдепа

Новина українською →
Вашингтон, Среда 14 сентября 2022 22:32
Почему США не хотят признавать Россию спонсором терроризма: ответ Госдепа Фото: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты как и прежде, считают, что внесение России в список стран-спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"США придерживаются мнения, что внесение России в список спонсоров терроризма может вызвать нежелательные последствия", - подчеркнул спикер Госдепа.

Одновременно с этим, Прайс заявил, что Белый Дом обсуждает с Конгрессом более подходящие и эффективные меры в отношении России.

Напомним, президент США Джо Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма. При этом в Сенате США одобрили признание России спонсором терроризма. Данный статус повлечет за собой дополнительные жесткие санкции, но американская процедура еще до конца не пройдена.

Между тем недавно Госдеп США неофициально проинформировал Конгресс, что у него есть опасения по поводу негативных последствий возможного включения России в список спонсоров терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
"Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма