ПАРЄ першою визнала Росію терористом. Що це за статус і чи будуть наслідки

Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним. Але проблема в тому, що резолюції з політичних питань не мають обов'язкового характеру.

РБК-Україна розбиралося взагалі в нюансах статусу країни-спонсора тероризму та чи може на щось вплинути рішення ПАРЄ.

Деталі резолюції ПАРЄ

На засіданні було проголосовано резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України". Її підтримали 99 делегатів, один утримався. Загалом у асамблеї їх 306, але документи вважаються прийнятими, якщо за них голосує більшість з тих, хто є присутнім.

У резолюції зазначено, що агресія Росії проти України має бути засуджена як злочин, як порушення міжнародного права та як головна загроза безпеці у світі. Крім того, до тексту було внесено поправку, яка оголошує Російську Федерацію терористичним режимом. Її підтримали 79 делегатів, двоє виступили проти та один утримався.

Інші пункти резолюції:

псевдореферендуми у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях не будуть визнані;

спроба анексії цих регіонів є порушенням міжнародного права та загрозою миру та безпеці;

європейські країни мають надати фінансову підтримку для відновлення України;

країни-учасниці ПАРЄ закликають прискорити створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності;

ПАРЄ виступає за створення комплексного механізму компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків;

необхідно підтримувати проведення будь-яких переговорів за умов України.

Крім того, до документу включено поправку з закликом надати Україні системи протиповітряної оборони.

Які можуть бути наслідки

Як правило, резолюції ПАРЄ з політичних питань не мають обов'язкового характеру для країн-учасниць. А щодо Росії - тим більше, оскільки у березні її виключили з Ради Європи.

Проте українська сторона розцінює сьогоднішнє рішення як крок на шляху до повноцінного визнання Росії країною-спонсором тероризму. Перед голосуванням на сесії ПАРЄ дистанційно виступив президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію. А також окремо зупинився на необхідності напрацювання механізмів щодо притягнення РФ до відповідальності та виплати репарацій.

"Європа може відіграти історичну роль у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Це буде найкращий шлях для захисту принципів міжнародного права", - зазначив він.

Він також додав, що проект з репарацій вже підготовлений і попросив підтримати його як на рівні Європи, так і на рівні Генеральної асамблеї ООН.

Що таке статус країни-спонсора тероризму?

Цей статус надається окремим країнам за підтримку міжнародного тероризму. І фактично його надає виключно США відповідно до свого законодавства. Статус надається за сприяння терористичним організаціям, вчинення терактів або організацію та сприяння кібертероризму.

Країну-спонсора тероризму ізолюють від головних міжнародних майданчиків, а більшість держав світу, побоюючись санкцій США, не хочуть мати з нею справу. Інші країни також можуть визнати Росію країною-спонсором тероризму, як це вже зробила Литва, але саме позиція Вашингтона має вирішальне значення для посилення санкцій.

Чи можна вважати Росію спонсором тероризму?

Над визнанням Росії країною-спонсором тероризму працює Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола (на чолі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та колишнім послом США у Росії Майклом Макфолом). Зокрема, в окремому документі вона виклала бачення української сторони з цього питання.

Єдиного міжнародного переліку критеріїв для того, щоб визначити, чи країна потрапляє під визначення спонсора тероризму, немає. Американські закони лише посилаються на уряди країн, які "неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму", але не пояснюють визначення самого тероризму.

Проте в інших законодавчих актах США, а також у правових кодексах інших країн визначення тероризму зводиться до "навмисного та політично вмотивованого насильства проти осіб, які не беруть участь у бойових діях". Дії Росії в Україні, безперечно, відповідають цьому визначенню.

Хоча, як зазначає група Єрмака-Макфола, на практиці злочии Москви ще гірші, оскільки виконавцем терористичних актів є збройні сили Росії - ключовий інститут російської держави.

Конкретними прикладами також називають розправу над мирними жителями у Бучі (Київська область), облогу Маріуполя, за якої загинуло понад 22 000 осіб, ракетний удар по торговому центру у Кременчуці (Полтавська область), масові поховання, виявлені в деокупованих містах та селах на сході.

Які країни вже визнано спонсорами тероризму?

На сьогодні США надали такий статус чотирьом країнам: Північній Кореї, Сирії, Ірану та Кубі. Канада також має схожий механізм та визнає спонсорами тероризму Іран та Сирію з 2012 року.

Щодо Євросоюзу, то він веде список осіб, груп та організацій, причетних до терористичних актів, щодо яких застосовуються санкції та інші обмежувальні заходи. Наразі ЄС заморозив активи 13 фізичних осіб та 21 групи та організації з цього списку.

Наслідки для володаря "почесного" статусу

Заборона проведення транзакцій

Якщо США визнають Росію спонсором тероризму, то американські фізичні та юридичні санкції не зможуть брати участь у фінансових операціях з її урядом. А це призведе до блокування всіх держбанків, держпідприємств та осіб, пов'язаних з державою.

Крім того, це обмежить іноземну допомогу від США та організацій, членом яких є США. Буде заборонено експорт зброї, посилиться контроль над постачанням товарів подвійного призначення, технологій, з'являться нові грошові обмеження.

Втрата суверенного імунітету

Країни-спонсори тероризму втрачають виконавчий та судовий імунітет, що дозволяє притягати їх до відповідальності в іноземних судах. Тобто, суди в США, наприклад, могли б присуджувати компенсацію жертвам тероризму, заарештовувати заморожені активи, блокувати власність уряду Росії і так далі.

Вторинні санкції

Законодавство США дозволяє вводити санкції проти третіх осіб за операції із країною-спонсором тероризму. І це своєю чергою підвищило б ефективність чинних обмежень.

Приватний сектор та персональні санкції

Цей статус міг би спричинити розширення фінансових санкцій США ще на тисячі осіб. А також підвищити рівень контролю з боку міжнародних контрагентів щожо багатьох російських юридичних та фізичних осіб.

Багато міжнародних компаній можуть просто вирішити, що додаткові витрати та ризики, пов'язані веденням бізнесу з російськими партнерами, просто не варті того.

Символічний вплив

Визнання Росії спонсором тероризму привернуло б ще більше уваги до характеру російського режиму, звірств та терору, які він скоїв проти українського мирного населення. Про важливість символічних дій для Кремля свідчить стурбованість президента РФ Володимира Путіна іміджем Росії та своїм власним іміджем.

Можливо, розуміння того, що Росія є державою-вигнанцем, буде неприємним для простих росіян, і зможе привернути увагу російського населення до терористичних дій їхнього уряду.

Наскільки США близькі до визнання Росії спонсором тероризму?

Українська сторона останніми місяцями наполягає на тому, щоб США надали Росії такий статус. Особливо риторика посилилася в середині вересня після деокупації Ізюму (Харківська область), де було знайдено масові поховання.

"Світ має знати, що Росія всюди на окупованих територіях залишає такі сліди звірств, сліди терору. Ви бачили Бучу, ви бачили Маріуполь, тепер Ізюм. Скільки ще це може тривати, скільки ще таких місць мають створити російські терористи, перш ніж світ їх зупинить ", - говорив тоді президент України Володимир Зеленський.

Проте офіційний Вашингтон вважає, що внесення Росії до списку спонсорів тероризму може "спричинити небажані наслідки" . А державний секретар Ентоні Блінкен пряио говорив про спроби знайти альтернативу.

"Що ми робимо, так це працюємо з Конгресом прямо зараз, щоб побачити, чи є інший шлях, якого можна було б добитися за рахунок використання позначення держави-спонсора тероризму", - заявив він у вересні.

Певну ясність вніс український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В інтерв'ю РБК-Україна він навів три аргументи, які пояснюють позицію американських партнерів. По-перше, арешт російських активів завадить передачі їх Україні. По-друге, союзники в Європі можуть потрапити під вторинні санкції, а по-третє, критерії США виписані таким чином, що Росія під них не потрапляє.

Передбачається, що виходом із цієї ситуації може стати або пошук гібридного варіанту, або внесення змін до законодавства США, щоб саме Україна могла отримати заарештовані російські активи.