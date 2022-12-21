США намерены признать Россию "страной-агрессором", - The Hill

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Hill.

Как пишут СМИ, если все же удастся принять этот законопроект, то президент США Джо Байден сможет вводить санкции в отношении любого лица из России, ответственного или причастного к агрессии.

Отмечается, что этот статус ранее не применялся ни к одной стране.

"Это бы изолировало Москву на международном уровне и заставило бы США наложить ограничения на страны, которые сотрудничают с Кремлем", - говорится в сообщении.

В версии проекта текста, оказавшегося в распоряжении The Hill, говорится, что президент США после введения в действие этого мероприятия может признать Россию "государством-агрессором" и имеет полномочия "определить любую иностранную страну государством-агрессором", если президент определяет, что и участие "в актах агрессии против Украины".

Впрочем, издание также обращает внимание и на то, что речь идет именно о признании "государством-агрессором", а не "спонсором терроризма", как этого просили украинские власти.

"Украинские официальные лица рассказали The Hill, что статус "государства-агрессора" не соответствует их запросам по определению России как "государства-террориста", но поддерживают это мероприятие как способ описать Россию как совершающую террористические акты, и в целом могут поддержать введение отдельного срока, если он предоставляет дополнительные инструменты наказания государств-агрессоров", - добавляет издание.

Напомним, недавно Верховная рада призвала государства мира признать Россию страной-спонсором терроризма, а также устранить ее из состава ООН и реформировать организацию.

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России режим террористическим.

Между тем Соединенные Штаты по-прежнему считают, что внесение России в список стран-спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям.

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