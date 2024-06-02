США мають дозволити ЗСУ бити по РФ на всіх ділянках держкордону, - ISW

Директор Ради національної безпеки США з питань Європи Майкл Карпентер в інтерв'ю "Голосу Америки" 31 травня заявив, що політика Вашингтона, яка дозволяє українським військам завдавати ударів по певних російських військових цілях у Росії, "поширюється на можливості протидії вогню, які розгорнуті по той бік (українського) кордону (в Росії)". За його словами, це "повинно дозволити українцям захистити себе від того, що в іншому випадку було б російським прихистком по той бік кордону".

Відповідаючи на питання про те, чи дозволяє така політика завдавати удари з наданої США зброї через кордон з Сумської області, Карпентер розпливчасто відповів: "Так, через кордон для захисту від російських атак, які наближаються, де в іншому випадку росіяни мали б відносний притулок по той бік кордону".

31 травня видання Politico з посиланням джерела в Офісі президента повідомило, що українські чиновники розчаровані дозволом США використовувати свою зброю для ударів по території РФ лише у прикордонній зоні Харківської області.

"Коментарі Карпентера та повідомлення Politico дозволяють припустити, що США застосовують двозначний підхід щодо дозволу на удари своєю зброєю по території РФ. Це відбувається на тлі сигналів про те, що США відкриті для розширення цих дозволів на інші райони, якщо російські війська розпочнуть наступальні дії в інших місцях уздовж міжнародного кордону України з Росією", - йдеться у звіті.

В ISW припускають, що така невизначеність США послаблює можливість стримати підготовку Росії до наступальних операцій на інших ділянках північного кордону України. Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська також накопичують сили в Курській та Брянській областях по той бік кордону з Сумською областю. Раніше ISW оцінював, що навіть обмежене угруповання досягне бажаного ефекту - відтягне українські війська з інших напрямків фронту в цей район.

На думку аналітиків Інституту, Кремль може вирішити розпочати наступальні операції у різних прикордонних областях України за межами Харківської області, якщо буде впевнений, що зможе продовжувати перекидати війська через кордон, не наражаючись на ризик зворотних ударів ЗСУ. Українські війська, йдеться у звіті, будуть змушені оборонятися від таких наступальних операцій до того, як США нададуть чіткий дозвіл, необхідний для транскордонних ударів не лише у Харківській області.

В ISW зазначають, що зростання ймовірності інших російських наступальних операцій на півночі України, вимагатиме від Сил оборони перерозподілу наявних ресурсів для стримування або оборони від наступальних операцій. Це створить для російських сил можливості в інших частинах театру воєнних дій, якими вони зможуть скористатися.

"Чітке усвідомлення того, що Україна може використати надану США зброю проти накопичення ворожих сухопутних військ на території Росії, які, схоже, готуються до неминучих транскордонних операцій, ймовірно, змінить розрахунки російського командування щодо доцільності таких показових приготувань. ISW продовжує вважати, що США повинні дозволити Україні вражати усі легітимні військові цілі в оперативному та глибокому тилу Росії наданою Сполученими Штатами зброєю", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.