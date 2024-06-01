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"Щось буде". ГУР перехопило розмову росіян про евакуацію військ з Бєлгорода

Бєлгород, Субота 01 червня 2024 18:44
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"Щось буде". ГУР перехопило розмову росіян про евакуацію військ з Бєлгорода Фото: ГУР перехопило розмову про евакуацію солдатів з Бєлгорода (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову росіян про те, що з Бєлгорода нібито евакуюють військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ГУР в Telegram-каналі.

"З Бєлгорода людей виводять. Ну, я так зрозуміла. І мобілізованих, і цих строковиків, і контрактників, і найближчих, хто поруч живе. Зрозумів? Де не можуть відбити. Ну, коротше, щось буде, я так розумію", - говорить росіянка в перехопленій розмові.

Як відомо, днями Україні дозволили бити по території Росії західною зброєю, зокрема американськими системами HIMARS.

Україні дозволили бити по РФ

Західні країни, зокрема США, почали озброювати Україну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. А вже під час війни передали українській армії різні артилерійські та ракетні системи, а також далекобійні ракети. Але цією зброєю було заборонено завдавати удари по території РФ.

Однак ситуація змінилась наприкінці травня, через кілька тижнів після того, як Росія почала свій наступ в Харківській області. Низка країн НАТО заявила, що не проти ударів своєю зброєю по РФ, а днями обмеження на удари по російській території зняли з України і Сполучені Штати. Однак цей дозвіл стосується лише прикордонної території та не поширюється на ракети ATACMS.

Більше про те, як удари західною зброєю по території РФ допоможуть Україні у війні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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