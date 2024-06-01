"Щось буде". ГУР перехопило розмову росіян про евакуацію військ з Бєлгорода

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ГУР в Telegram-каналі .

#ГУРперехоплення «С БЕЛГОРОДА ЛЮДЕЙ ВЫВОДЯТ...И МОБИЛИЗОВАННЫХ, И ЭТИХ СРОЧНИКОВ» Перехоплена розмова щодо проведення евакуації населення з території бєлгородської області. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. pic.twitter.com/sWmnNy2OzI

"З Бєлгорода людей виводять. Ну, я так зрозуміла. І мобілізованих, і цих строковиків, і контрактників, і найближчих, хто поруч живе. Зрозумів? Де не можуть відбити. Ну, коротше, щось буде, я так розумію", - говорить росіянка в перехопленій розмові.

Україні дозволили бити по РФ

Західні країни, зокрема США, почали озброювати Україну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. А вже під час війни передали українській армії різні артилерійські та ракетні системи, а також далекобійні ракети. Але цією зброєю було заборонено завдавати удари по території РФ.

Однак ситуація змінилась наприкінці травня, через кілька тижнів після того, як Росія почала свій наступ в Харківській області. Низка країн НАТО заявила, що не проти ударів своєю зброєю по РФ, а днями обмеження на удари по російській території зняли з України і Сполучені Штати. Однак цей дозвіл стосується лише прикордонної території та не поширюється на ракети ATACMS.

Більше про те, як удари західною зброєю по території РФ допоможуть Україні у війні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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