США должны разрешить ВСУ бить по РФ на всех участках госграницы, - ISW

Директор Совета национальной безопасности США по вопросам Европы Майкл Карпентер в интервью "Голосу Америки" 31 мая заявил, что политика Вашингтона, которая позволяет украинским войскам наносить удары по определенным российским военным целям в России, "распространяется на возможности противодействия огню, которые развернуты по ту сторону (украинской) границы (в России)". По его словам, это "должно позволить украинцам защитить себя от того, что в противном случае было бы российским убежищем по ту сторону границы".

Отвечая на вопрос о том, позволяет ли такая политика наносить удары из предоставленного США оружия через границу из Сумской области, Карпентер расплывчато ответил: "Да, через границу для защиты от российских атак, которые приближаются, где в противном случае россияне имели бы относительное убежище по ту сторону границы".

31 мая издание Politico со ссылкой на источники в Офисе президента сообщило, что украинские чиновники разочарованы разрешением США использовать свое оружие для ударов по территории РФ исключительно в приграничной зоне Харьковской области.

"Комментарии Карпентера и сообщения Politico позволяют предположить, что США применяют двойной подход касательно разрешения на удары своим оружием по территории РФ. Это происходит на фоне сигналов о том, что США открыты для расширения таких разрешений на другие районы, если российские войска начнут наступательные действия в других местах вдоль международной границы Украины с Россией", - говорится в отчете.

В ISW предполагают, что такая неопределенность США ослабляет возможность сдержать подготовку России к наступательным операциям на других участках северной границы Украины. Украинские официальные лица недавно предупредили, что российские войска также накапливают силы в Курской и Брянской областях по ту сторону границы с Сумской областью. Ранее ISW оценивал, что даже ограниченная группировка достигнет желаемого эффекта - оттянет украинские войска с других направлений фронта в этот район.

По мнению аналитиков Института, Кремль может решить начать наступательные операции в различных приграничных областях Украины за пределами Харьковской области, если будет уверен, что сможет продолжать перебрасывать войска через границу, не подвергаясь риску ответных ударов ВСУ. Украинские войска, говорится в отчете, будут вынуждены обороняться от таких наступательных операций до того, как США предоставят четкое разрешение, необходимое для трансграничных ударов не только в Харьковской области.

В ISW отмечают, что рост вероятности других российских наступательных операций на севере Украины, потребует от Сил обороны перераспределения имеющихся ресурсов для сдерживания или обороны от наступательных операций. Это создаст для российских сил возможности в других частях театра военных действий, которыми они смогут воспользоваться.

"Четкое осознание того, что Украина может использовать предоставленное США оружие против накопления вражеских сухопутных войск на территории России, которые, похоже, готовятся к неизбежным трансграничным операциям, вероятно, изменит расчеты российского командования касательно целесообразности таких показательных приготовлений. ISW продолжает считать, что США должны разрешить Украине поражать все легитимные военные цели в оперативном и глубоком тылу России предоставленным Соединенными Штатами оружием", - говорится в отчете Института изучения войны.