США масово перекидають літаки з елітними спецпідрозділами ближче до Венесуели, - WSJ
Велика кількість літаків США з військами спеціального призначення, а також вантажних літаків була перекинута цього тижня до Карибського басейну. Літаки також переправляли обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The Wall Street Journal.
Видання, за даними американських посадовців та відкритих джерел інформації про польоти, з'ясувало: до Карибського басейну в понеділок перекинули з авіабази Кеннон у Нью-Мексико щонайменше 10 американського літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США.
Ще відомо, що до Пуерто-Ріко прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.
Американський посадовець повідомив WSJ, що ці літаки перевезли військовий персонал і обладнання. Які типи військ і обладнання перевозили літаки, джерело не уточнило.
При цьому відомо, що у Кенноні базується 27-й полк спеціальних операцій, а в Форт-Кемпбелл - 160-й полк авіації спеціальних операцій, елітний підрозділ Сил спеціальних операцій США, і 101-а повітряно-десантна дивізія.
Ці підрозділи спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та виведення персоналу з високим рівнем ризику, а також для надання безпосередньої повітряної та бойової підтримки.
Нагадаємо, Росія почала вивезення сімей своїх дипломатів із Венесуели через зростаючу напруженість у Карибському регіоні та погрози США на адресу президента країни Ніколаса Мадуро.
Загострення між Венесуелою та США
Як відомо, днями Штати вчерговий раз перехопили танкери з нафтою, які прямували від Венесуели. В адміністрації американського лідера Дональда Трампа пояснили - це сигнал Ніколасу Мадуро, що він має піти від влади.
Міністр війни США Піт Гегсет прокоментував нещодавнє перехоплення венесуельского танкера так: подібне буде тривати, поки Каракас не поверне Штатам "вкрадені активи".
Слід зазначити, поідібні заяви про повернення активів лунали і від самого Трампа.
"Венесуела повністю оточена найбільшою Армадою в історії Південної Америки. Вона тільки зростатиме, і потрясіння для них буде таке, якого вони ще ніколи не бачили - доти, доки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та іншу власність, яку вони раніше вкрали в нас", - писав раніше глава Білого дому.
Що Трамп мав на увазі?
Попередник Ніколаса Мадуро, нині покійний венесуельський лідер Уго Чавес у першому десятиріччі цього століття націоналізував родовища нафти, примусивши своїм указом компанії зі США та інших західних країн віддати контрольні пакети акцій венесуельській державній нафтовій корпорації PDVSA.