Евакуація дипломатів РФ із Венесуели: що відбувається

На тлі зростання напруженості в Карибському регіоні та через погрози США, Росія почала вивезення сімей своїх дипломатів із Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Associated Press.

Загострення ситуації навколо Венесуели призвело до першого за довгий час кроку з боку Москви, пов'язаного із забезпеченням безпеки дипломатичного персоналу.

Рішення було ухвалено на тлі посилення дій США в регіоні та зростання невизначеності навколо подальшого розвитку подій.

МЗС РФ евакуює сім'ї дипломатів із Венесуели

Міністерство закордонних справ Росії розпочало евакуацію сімей російських дипломатів із Венесуели. Процес розпочався в п'ятницю, пріоритет віддано вивезенню жінок і дітей.

За даними джерела в європейській розвідці, російські чиновники описують поточну ситуацію в країні "в дуже похмурих тонах".

Інформація про евакуацію з'явилася на тлі активізації політики адміністрації США щодо Каракаса.

У понеділок президент Дональд Трамп планує зустріч із ключовими представниками національної безпеки.

Вона відбувається на тлі посилення зусиль Берегової охорони США з перехоплення нафтових танкерів у Карибському морі в рамках тиску на уряд Ніколаса Мадуро.

Як повідомляється, до зустрічі мають долучитися держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет і міністр ВМС Джон Фелан.

Білий дім анонсував "важливу заяву", а сам Трамп раніше оголосив про плани побудувати два нові великі військові кораблі в рамках концепції "Золотого флоту".

На цьому тлі евакуацію сімей російських дипломатів розглядають як сигнал про серйозні ризики та можливе подальше погіршення ситуації у Венесуелі.