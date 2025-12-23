ua en ru
Евакуація дипломатів РФ із Венесуели: що відбувається

Венесуела, Вівторок 23 грудня 2025 01:35
Евакуація дипломатів РФ із Венесуели: що відбувається Фото: посольство РФ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

На тлі зростання напруженості в Карибському регіоні та через погрози США, Росія почала вивезення сімей своїх дипломатів із Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Associated Press.

Загострення ситуації навколо Венесуели призвело до першого за довгий час кроку з боку Москви, пов'язаного із забезпеченням безпеки дипломатичного персоналу.

Рішення було ухвалено на тлі посилення дій США в регіоні та зростання невизначеності навколо подальшого розвитку подій.

МЗС РФ евакуює сім'ї дипломатів із Венесуели

Міністерство закордонних справ Росії розпочало евакуацію сімей російських дипломатів із Венесуели. Процес розпочався в п'ятницю, пріоритет віддано вивезенню жінок і дітей.

За даними джерела в європейській розвідці, російські чиновники описують поточну ситуацію в країні "в дуже похмурих тонах".

Інформація про евакуацію з'явилася на тлі активізації політики адміністрації США щодо Каракаса.

У понеділок президент Дональд Трамп планує зустріч із ключовими представниками національної безпеки.

Вона відбувається на тлі посилення зусиль Берегової охорони США з перехоплення нафтових танкерів у Карибському морі в рамках тиску на уряд Ніколаса Мадуро.

Як повідомляється, до зустрічі мають долучитися держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет і міністр ВМС Джон Фелан.

Білий дім анонсував "важливу заяву", а сам Трамп раніше оголосив про плани побудувати два нові великі військові кораблі в рамках концепції "Золотого флоту".

На цьому тлі евакуацію сімей російських дипломатів розглядають як сигнал про серйозні ризики та можливе подальше погіршення ситуації у Венесуелі.

Нагадуємо, що влада Венесуели ухвалила рішення залучити військово-морські сили для супроводу танкерів з нафтопродуктами, що виходять з національних портів, після заяв президента США про можливість блокування експорту венесуельської нафти, що було розцінено Каракасом як потенційна загроза безпеці морських перевезень.

Зазначимо, що перехоплення танкерів із венесуельською нафтою з боку США розглядається Вашингтоном як усвідомлений політичний крок і прямий сигнал режиму Ніколаса Мадуро про необхідність відходу від влади.

