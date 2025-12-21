Гегсет поставив умову Мадуро після нового захоплення танкера біля берегів Венесуели

"Президент Трамп (Дональд - ред.) ясно дав зрозуміти: блокада танкерів із санкціонованою нафтою, які виходять із Венесуели або прямують до неї, залишиться в повній силі, поки злочинне підприємство Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи". - написав Хегсет.

За його словами, Штати "не здригнувшись" проводитимуть морські операції з перехоплення танкерів із санкціонованою нафтою, а "насильство, наркотики і хаос" не контролюватимуть Західну півкулю.

"Міністерство війни спільно з нашими партнерами з Берегової охорони, не здригнувшись, проводитиме морські операції з перехоплення - в рамках операції "Південний Спис" - для демонтажу незаконних злочинних мереж", - написав міністр війни США.

Зазначимо, 20 грудня Берегова охорона США перехопила черговий танкер із нафтою біля берегів Венесуели. Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, коментуючи кадри операції, наголосила: Вашингтон продовжить переслідувати незаконні перевезення санкційної нафти, яка фінансує "наркотероризм у регіоні".

Що передувало

Раніше Трамп в одному зі своїх постів у Х пригрозив Венесуелі Армадою США, якщо Ніколас Мадуро не поверне Штатам "усю нафту, землю та іншу власність, яку вони раніше вкрали".

"Венесуела повністю оточена найбільшою Армадою в історії Південної Америки. Вона тільки зростатиме, і потрясіння для них буде таке, якого вони ще ніколи не бачили - доти, доки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та іншу власність, яку вони раніше вкрали в нас", - писав Трамп.

Як відомо, попередник Ніколаса Мадуро, нині покійний венесуельський лідер Уго Чавес у першому десятиріччі цього століття націоналізував родовища нафти, примусивши своїм указом компанії зі США та інших західних країн віддати контрольні пакети акцій у них венесуельській державній нафтовій корпорації PDVSA.