"Сигнал на вихід для Мадуро": у Трампа пояснили перехоплення танкерів із нафтою Венесуели

США не просто так перехоплюють танкери, які перевозять венесуельську нафту. Це прямий сигнал диктатору Ніколасу Мадуро, що він має піти з влади.

Про це заявила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми не просто перехоплюємо ці судна, ми також надсилаємо сигнал усьому світові про те, що незаконна діяльність, у якій бере участь Мадуро, неприпустима, він має піти, і ми будемо відстоювати інтереси нашого народу", - підкреслила Ноем.

Вона додала, що Мадуро - це ворог США, і американська берегова охорона проробляє визначну роботу, перехоплюючи танкери і "посилаючи чіткий сигнал про те, що США зупинять ці поставки".

Bloomberg звернуло увагу, що Ноем зайняла більш жорстку позицію, ніж інші представники адміністрації. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявляв, що дні Мадуро полічені, але утримувався від прямого підтвердження того, що Вашингтон намагається його змістити. Він неодноразово говорив, що застосував би наземні удари на території Венесуели.

Аналогічно, держсекретар Марко Рубіо в п'ятницю відмовився коментувати, чи намагаються США домогтися відходу венесуельського президента.