США массово перебрасывают самолеты с элитными спецподразделениями ближе к Венесуэле, - WSJ

Большое количество самолетов США с войсками специального назначения, а также грузовых самолетов было переброшено на этой неделе в Карибский бассейн. Самолеты также переправляли оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Издание, по данным американских чиновников и открытых источников информации о полетах, выяснило: в Карибский бассейн в понедельник перебросили с авиабазы Кэннон в Нью-Мексико по меньшей мере 10 американских самолетов CV-22 Osprey с поворотными винтами, которые используются Силами специальных операций США.

Еще известно, что в Пуэрто-Рико прибыли грузовые самолеты C-17 с американских военных баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл.

Американский чиновник сообщил WSJ, что эти самолеты перевезли военный персонал и оборудование. Какие типы войск и оборудования перевозили самолеты, источник не уточнил.

При этом известно, что в Кэнноне базируется 27-й полк специальных операций, а в Форт-Кэмпбелл - 160-й полк авиации специальных операций, элитное подразделение Сил специальных операций США, и 101-я воздушно-десантная дивизия.

Эти подразделения специализируются на поддержке миссий по инфильтрации и выводу персонала с высоким уровнем риска, а также для оказания непосредственной воздушной и боевой поддержки.