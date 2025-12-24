ua en ru
США массово перебрасывают самолеты с элитными спецподразделениями ближе к Венесуэле, - WSJ

Среда 24 декабря 2025 00:11
США массово перебрасывают самолеты с элитными спецподразделениями ближе к Венесуэле, - WSJ Фото: спецназовцы США и самолеты с оборудованием направились к Карибскому бассейну (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Большое количество самолетов США с войсками специального назначения, а также грузовых самолетов было переброшено на этой неделе в Карибский бассейн. Самолеты также переправляли оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Издание, по данным американских чиновников и открытых источников информации о полетах, выяснило: в Карибский бассейн в понедельник перебросили с авиабазы Кэннон в Нью-Мексико по меньшей мере 10 американских самолетов CV-22 Osprey с поворотными винтами, которые используются Силами специальных операций США.

Еще известно, что в Пуэрто-Рико прибыли грузовые самолеты C-17 с американских военных баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл.

Американский чиновник сообщил WSJ, что эти самолеты перевезли военный персонал и оборудование. Какие типы войск и оборудования перевозили самолеты, источник не уточнил.

При этом известно, что в Кэнноне базируется 27-й полк специальных операций, а в Форт-Кэмпбелл - 160-й полк авиации специальных операций, элитное подразделение Сил специальных операций США, и 101-я воздушно-десантная дивизия.

Эти подразделения специализируются на поддержке миссий по инфильтрации и выводу персонала с высоким уровнем риска, а также для оказания непосредственной воздушной и боевой поддержки.

Напомним, Россия начала вывоз семей своих дипломатов из Венесуэлы из-за растущей напряженности в Карибском регионе и угроз США в адрес президента страны Николаса Мадуро.

Обострение между Венесуэлой и США

Как известно, на днях Штаты в очередной раз перехватили танкеры с нефтью, которые направлялись от Венесуэлы. В администрации американского лидера Дональда Трампа объяснили - это сигнал Николасу Мадуро, что он должен уйти от власти.

Министр войны США Пит Хегсет прокомментировал недавний перехват венесуэльского танкера так: подобное будет продолжаться, пока Каракас не вернет Штатам "украденные активы".

Следует отметить, подобные заявления о возвращении активов звучали и от самого Трампа.

"Венесуэла полностью окружена самой большой Армадой в истории Южной Америки. Она будет только расти, и потрясение для них будет такое, какого они еще никогда не видели - до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другую собственность, которую они ранее украли у нас", - писал ранее глава Белого дома.

Что Трамп имел в виду?

Предшественник Николаса Мадуро, ныне покойный венесуэльский лидер Уго Чавес в первом десятилетии этого века национализировал месторождения нефти, принудив своим указом компании из США и других западных стран отдать контрольные пакеты акций венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA.

