У США масові протести через мита Трампа, на вулиці вийшли і в Європі
Протести через мита американського президента Дональда Трампа охопили США. Люди також вийшли й на вулиці європейських міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та Reuters.
У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, висловлюючи протест щодо політики президента, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.
Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією Трампа, зокрема через питання расизму, охорони здоров’я та політики в області прав людини.
Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB— ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025
Деякі люди також розповіли, що штучний інтелект допоміг із їхніми вивісками, але відмовився спеціально створювати гасла проти Трампа.
Тисячі протестувальників заполонили вулиці Бостона. Це одна з 1200 інших акцій протесту, які проходять у всіх 50 штатах США.
Протести проти Трампа в Європі
Протести також відбулися в Британії, Канаді, Мексиці, Франції, Німеччині та інших країнах. Учасники протесту виступали проти впливу Трампа на демократичні процеси та цивільні права.
У Берліні, протестуючи перед виставковим залом Tesla, демонстранти тримали плакати із закликами до співвітчизників, які живуть у Німеччині, протестувати за "кінець хаосу" вдома.
У столиці Франції Парижі близько 200 людей, переважно американців, зібралися на площі Республіки, щоб протестувати проти Трампа. Дехто виголошував промови, щоб засудити президента, а протестувальники розмахували плакатами "Протистояти тирану", "Верховенство права", "Феміністки за свободу, а не фашизм" і "Врятуйте демократію".
Нові мита Трампа
Нагадаємо, що раніше цього тижня Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів до США з понад 180 країн. Це нібито було відповіддю на "несправедливі тарифи", які інші країни запровадили на американські товари.
Іншим указом Трамп запровадив у країні режим надзвичайного стану через загрозу дефіциту торгівельного балансу. Як пише Bloomberg, це дозволяє адміністрації США використовувати особливі повноваження для введення мит.
Деякі країни вже оголосили про запровадження контрзаходів у відповідь. До прикладу Китай ввів 34% мита на американські товари.
Тарифна програма Трампа торкнулася й України, для країни було запроваджене універсальне мито на рівні 10%.
Більше про торгову війну Трампа і які вона матиме наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
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