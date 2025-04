У США масові протести через мита Трампа, на вулиці вийшли і в Європі

У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, висловлюючи протест щодо політики президента, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.

Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією Трампа, зокрема через питання расизму, охорони здоров’я та політики в області прав людини.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB