У США масові протести через мита Трампа, на вулиці вийшли і в Європі

Протести через мита американського президента Дональда Трампа охопили США. Люди також вийшли й на вулиці європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та Reuters .

У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, висловлюючи протест щодо політики президента, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.

Фото: у США масові протести через мита Трампа (x.com/mattmfm)

Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією Трампа, зокрема через питання расизму, охорони здоров’я та політики в області прав людини.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025

Деякі люди також розповіли, що штучний інтелект допоміг із їхніми вивісками, але відмовився спеціально створювати гасла проти Трампа.

Тисячі протестувальників заполонили вулиці Бостона. Це одна з 1200 інших акцій протесту, які проходять у всіх 50 штатах США.

Протести проти Трампа в Європі

Протести також відбулися в Британії, Канаді, Мексиці, Франції, Німеччині та інших країнах. Учасники протесту виступали проти впливу Трампа на демократичні процеси та цивільні права.

У Берліні, протестуючи перед виставковим залом Tesla, демонстранти тримали плакати із закликами до співвітчизників, які живуть у Німеччині, протестувати за "кінець хаосу" вдома.

У столиці Франції Парижі близько 200 людей, переважно американців, зібралися на площі Республіки, щоб протестувати проти Трампа. Дехто виголошував промови, щоб засудити президента, а протестувальники розмахували плакатами "Протистояти тирану", "Верховенство права", "Феміністки за свободу, а не фашизм" і "Врятуйте демократію".